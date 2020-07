Ambiente, piste ciclabili: bando nelle Marche con 730mila euro per 4 interventi

ANCONA - Rete ciclabile delle Marche, pubblicata la gara europea per l'affidamento della progettazione (definitiva ed esecutiva) di quattro interventi per un valore di oltre 730mila euro. Si tratta della ciclovia del fiume Foglia, per un importo complessivo dei lavori di 5 milioni e mezzo di euro e del primo stralcio della ciclovia del fiume Esino, per un valore di 865mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A gara anche la progettazione del ponte ciclopedonale sul fiume Cesano, che collegherà Senigallia e Mondolfo e del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti, che collegherà Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. La realizzazione dei due ponti costerà due milioni di euro ciascuno. La consegna dei progetti definitivi è prevista per la fine del 2020.