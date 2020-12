Montemarciano, volontari in azione per pulire la spiaggia dai resti delle mareggiate

Le mareggiate di questi giorni hanno divorato la spiaggia e allagato stabilimenti, ristoranti e chalet. Per questo ieri 8 volontari del Comune di Montemarciano si sono dati da fare per ripulire tutto da plastiche, carte, imballaggi, tubi, vecchie sdraio, pneumatici, secchi, nasse e reti per la raccolta del pesce.

Il plauso è arrivato anche dall’amministrazione comunale per il lavoro di queste persone che da anni si adoperano volontariamente alla pulizia della spiaggia dai rifiuti depositati dal mare. “Un esempio virtuoso per la collettività e l’auspicio, da parte del Comune, che sempre più persone si uniscano al gruppo dei volontari”.