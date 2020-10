Puliamo il Mondo a Monte Roberto, i giovani studenti con guanti e sacchi al parco Baden Powell

MONTE ROBERTO - Bambini protagonisti di Puliamo il Mondo a Monte Roberto. Le classi terze della scuola primaria Rodari hanno incontrato questa mattina i rappresentanti del Circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi al parco Baden Powell di Pianello Vallesina. Muniti di guanti e sacchetti, hanno ripulito il verde pubblico arrivando fino ai giardini del campo sportivo.

L'iniziativa si è svolta grazie anche alla collaborazione del Gruppo comunale di Protezione civile. Al termine dell'attività, il saluto del vicesindaco Melania Cannuccia e dell'assessore ai Servizi sociali Serena Cesaroni: entrambe hanno ringraziato i bambini per aver fatto qualcosa di concreto per il proprio paese e, citando Papa Francesco, li hanno invitati a prendersi cura del bene comune non solo in questa giornata dedicata ma ogni giorno. Puliamo il Mondo è il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo: organizzata da Legambiente, la campagna di pulizia comunica la necessità e il desiderio di riappropriarsi del proprio territorio prendendosene cura, mostrando alle nuove generazioni come tutelare gli spazi pubblici, prendendo coscienza che, oltre a ripulire, si dovrebbe imparare a non sporcare.