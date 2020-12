Ambiente, la scuola elementare Piaget celebra "La Festa dell'Albero"

ANCONA - In occasione della Festa dell’Albero, celebrata nei giorni scorsi, i bambini della scuola dell’Infanzia Piaget dell’Istituto Comprensivo “Novelli Natalucci” di Ancona, alla presenza della Dirigente Scolastica Lucia Cipolla e della Coordinatrice Anna De Luca, hanno piantato un albero nel giardino della scuola. L''iniziativa si aggiunge alle molteplici attività da sempre sostenute dall''Assessorato alle Politiche Educative.

La Festa dell’albero nasce alla fine dell’800 per celebrare l’importanza del patrimonio arboreo ed al fine di educare e sensibilizzare tutti noi, a partire dai più piccoli, al rispetto della natura. In questo anno, particolarmente difficile, dove purtroppo le occasioni di festa, anche nell’ambito della scuola sono precluse, la scuola Piaget ha creduto opportuno offrire comunque ai propri bambini la possibilità di cimentarsi nell’esperienza concreta di piantare un vero albero. Questa iniziativa ha avuto un primo appuntamento nel giardino della sede di Via Montegrappa, e successivamente nella sede di C.so Amendola si svolgerà nella mattinata di venerdì 27 novembre.