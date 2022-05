Manutenzione agli alberi, partiti gli interventi per liberare i colletti dall'asfalto

FALCONARA - Si concluderanno domani, sabato 28 maggio, i lavori di fresatura e rimozione dell’asfalto di via Mameli in corrispondenza degli alberi, per liberare i colletti dei 28 pini presenti e ripristinare le condizioni di crescita ottimali delle piante. L’intervento, richiesto espressamente dal sindaco Stefania Signorini, è partito questa mattina proprio da via Mameli e interesserà progressivamente le strade del centro in cui, nel corso degli anni, non è stata prestata attenzione agli alberi durante l’asfaltatura.

Gli interventi più recenti di rifacimento del manto stradale, al contrario, hanno tenuto conto delle necessità delle piante e si è proceduto a lasciare libera la fascia circostante i tronchi.