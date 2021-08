A Camerano la «Casetta dell’acqua» in Piazza Aldo Moro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Ricordiamo a tutti i cittadini di Camerano che è possibile rifornirsi di acqua potabile naturale e gassata, entrambe refrigerate, dalla «Casetta» installata in Piazza Aldo Moro. L’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto comporta grandi benefici per l'ambiente, in quanto c’è una riduzione progressiva dei rifiuti di plastica da smaltire o riciclare oltre alle emissioni di CO2 legate ai trasporti e alla produzione e commercializzazione delle bottiglie stesse. Come tutti sanno la filiera dell’acqua in bottiglia presenta un consumo di materiale ed energia rilevante. Serve parecchio petrolio e si producono una serie di sostanze inquinanti (idrocarburi, anidride carbonica etc...) per produrre le bottiglie in plastica, trasportarle alla ditta imbottigliatrice, imbottigliarle, trasportarle ai punti vendita, stoccarle e distribuirle e di nuovo trasportarle alla propria abitazione (mediamente una bottiglia d’acqua percorre 800/1000 km prima di arrivare nella nostre case!). Una volta utilizzate le bottiglie devono essere smaltite: se correttamente differenziata la plastica può essere tranquillamente riciclata altrimenti, come accade in alcune situazioni, viene conferita nel sacco nero finendo in discarica. Nel caso di fruizione del distributore di acqua da parte di 1000 abitanti si può ipotizzare una riduzione di circa 10/11 ton. all'anno di plastica oltre a circa 14 ton. di petrolio per la produzione (18 ton. di CO2) e 19 ton. di CO2 per il trasporto. Oltre a quanto detto è garantito un risparmio economico, in quanto il costo al litro è sensibilmente minore rispetto all'acqua commercializzata nei negozi. I tre livelli di filtrazione (microfiltrazione, sterilizzazione con camera UVC e induzione magnetica) garantiscono all'acqua delle ottime caratteristiche organolettiche e di sapore (il sistema unisce la funzione della filtrazione e l'assorbimento di eventuali sostanze chimiche compreso, cloro, odori e sapori sgradevoli). Assessore Ambiente Costantino Renato