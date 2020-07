Potature degli alberi, oltre 200 quelle previste in diverse vie della città

Oltre 200 alberi sotto esame da parte dell'Ufficio verde del Comune di Ancona. Attualmente è in corso un appalto che prevede potatura di 230 alberi in diverse vie: la potatura è stata eseguita su dieci alberi di via Tamburini, altrettanti in via Spontini. Interessate dall'intervento, tuttora in corso, anche le vie Manzoni, Torresi,Tavernelle. Poi si passerà su via Marconi, via XXIX Settembre e piazza del Crocefisso.

Le potature ricorrenti, fanno sapere dall'Ufficio Verde, sono necessarie per il contenimento delle ramificazioni e del fogliame, soprattutto nelle zone interessate dalla rete filoviaria. Ma l'intervento è anche occasione di verifica della stabilità e delle condizioni fito sanitarie delle piante. Da una osservazione attenta, anche in quota, da parte degli operatori, è possibile accertarne chiaramente le condizioni. Le piante risultate instabili vengono rimosse per la tutela della pubblica incolumità. Nel corso degli interventi portati avanti sinora, sono stati individuati cinque alberi che saranno rimossi per motivi di sicurezza.