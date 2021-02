Piazza Diaz ora è più green con 13 nuovi alberi

Sono 11 invece quelli che purtroppo nel dicembre scorso erano stati rimossi in quanto in precarie condizioni di salute e potenzialmente pericolosi

ANCONA - Hanno trovato casa negli spazi di piazza Diaz 13 nuove alberature messe a dimora in questi giorni dopo la rimozione di quelli malati. In tutto 11 quelli che purtroppo nel dicembre scorso erano stati rimossi in quanto in precarie condizioni di salute e potenzialmente pericolosi per carie e marcescenze al tronco e alle branche.