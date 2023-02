JesiClean pulisce curva e tribuna dello stadio Carotti al termine della partita tra Jesina Calcio e Urbino Calcio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

JESI - Nella giornata di domenica 12 febbraio, appena terminata la partita in collaborazione con la società sportiva Jesina Calcio e gli Ultras Jesi della Curva, i volontari di Jesi Clean hanno ripulito l’intero stadio, partendo dalla Curva per arrivare fino a tutta la tribuna. Moltissimi, purtroppo, i rifiuti trovati, soprattutto mozziconi di sigaretta e bicchieri di plastica.

«Il nostro obbiettivo - si legge in una nota - era quello di sensibilizzare un target preciso di persone, legate al mondo sportivo e stavamo cercando la soluzione più adatta. Un membro del direttivo dell’associazione, Rosa Meloni, subito dopo aver visto i tifosi del Giappone ripulire gli stadi durante le partite ai mondiali svolti in Qatar, l’ha proposta in una delle nostre riunioni. Con piacere il direttivo ha accettato l’idea, fino ad arrivare alla piena concretizzazione nella giornata di ieri. Molti dei ragazzi che fanno parte dell’associazione JesiClean sono appassionati di sport e frequentano stadio e palazzetto frequentemente, tifando per le squadre della nostra città; quindi, capiamo perfettamente l’emozione e la grinta che tutti gli spettatori, non solo gli ultras, possono mettere durante la visione di una partita. Ciò però, non deve essere la scusa per rovinare l’ambiente che li circonda, gettando sigarette, bicchieri e bottiglie dove capita. Insieme ad alcuni esponenti della curva abbiamo deciso di avviare un tavolo di confronto così da migliorare lo stato attuale del verde che circonda lo stadio Carotti e non doverci ritrovare a tornare per svolgere quanto già svolto ieri. L’evento di pulizia infatti, è l’atto che svolgiamo quando manca una sensibilità alla base e ci ritroviamo a dover investire del tempo e risorse per rimuovere i rifiuti presenti. Come da un anno a questa parte però il nostro obbiettivo era ed è tutt’ora, quello di aumentare l’attenzione che le persone rivolgono verso l’ambiente e il mondo che ci circonda».