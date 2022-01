Fotovoltaico nelle strutture pubbliche, Ancona tra le ultime province: lo studio

Legambiente ha presentato Il nuovo rapporto Ecosistema urbano: lo studio, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, analizza le performance ambientali delle città italiane. Interessante il focus relativo al solare pubblico, ovvero, la diffusione del solare termico e fotovoltaico nei capoluoghi di provincia italiani. Ancona, secondo uno studio più specifico realizzato degli esperti di Prontobolletta, risulta tra le ultime province per utilizzo di impianti fotovoltaici in strutture pubbliche.

Lo studio

Il rapporto Ecosistema urbano a cura di Legambiente, in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, ha stilato la classifica aggiornata dei capoluoghi di provincia più green d’Italia. I dati dei 104 capoluoghi di provincia analizzati si basano su 18 parametri, raggruppati in 6 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano e energia). Nella macroarea energia, la componente principale è rappresentata dal solare pubblico, ovvero, l’incidenza del solare termico e fotovoltaico in città rispetto ai consumi delle famiglie residenti. La classifica misura la potenza media (ovviamente misurata in kilowatt) installata su edifici pubblici ogni 1000 abitanti. Si riconferma il podio con Padova, Oristano e Pesaro che rappresentano le province con le maggiori disponibilità installate su strutture comunali, con valori tra 26 e i 31 kw di energia elettrica installata ogni mille abitanti. Di seguito i risultati registrati dalle province classificate nella top 10:

Sale a 15 il numero di capoluoghi che registrano più di 10 kW ogni mille abitanti rispetto ai 14 dello scorso anno e Cosenza resta l'unica provincia del Sud Italia a classificarsi nelle prime 10 posizioni. Ben 8 città, tra cui Roma, registrano dati molto preoccupanti molto vicini agli 0 kW installati in strutture pubbliche ogni 1000 abitanti.

L'energia solare nelle strutture pubbliche di Ancona

Una parte dello studio riguard i dati l'indicatore calcola la potenza media installata nelle strutture pubbliche ogni 1000 abitanti. Quest’anno, Ancona si è posizionata 93° nella classifica delle province italiane per solare pubblico nel rapporto sull'Ecosistema Urbano. Legambiente ha rilevato un’incidenza del solare termico e fotovoltaico di 0,2 kW rispetto ai consumi delle famiglie residenti a Ancona, un dato estremamente negativo. Infatti, l'incidenza risulta essere decisamente inferiore alla media italiana di circa 4,77kW ogni 1000 abitanti. La potenza media installata nelle strutture pubbliche ammontava a 0,197 kW nel 2020 e 0,15 kW nel 2019.