M'illumino di meno, anche Falconara aderisce all'iniziativa per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico

FALCONARA - Anche il Comune di Falconara aderisce alla XIX edizione di ‘M’illumino di meno’, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio 2 per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico. Nella serata di oggi 16 febbraio, dalle 18.30 alle 20, saranno spente le luci del Centro Pergoli di piazza Mazzini e l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi rilancia anche il tema del riutilizzo di oggetti e materiali. «L’amministrazione comunale è attenta a questi temi – spiega – e vuole dare un segnale alla cittadinanza al fine di sensibilizzare al risparmio energetico e al riuso. Oltre ad annunciare che saranno spente simbolicamente le luci del Centro Pergoli, ricordo che è attivo il Centro del Riuso, dove i cittadini possono portare oggetti in buono stato che non usano più. Gli oggetti possono essere presi gratuitamente da altri cittadini, evitando così che finiscano in discarica».