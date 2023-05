Nasce nelle Marche la prima Comunità Energetica Rinnovabile laboratorio d’Italia

CASTELBELLINO - Inaugurata oggi in via Ancona 55 (Località Scorcelletti) a Castelbellino la nuova sede ICAM del Gruppo SGR, in occasione della quale è stata presentata anche la “CER Lab Marche”, la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) laboratorio d’Italia.

“La nuova sede della ICAM, grazie all’ingresso del Gruppo SGR nella compagine sociale - hanno detto i soci storici Andrea Contadini e Walter Vitali - sarà in grado di offrire oltre ai tradizionali servizi di manutenzione, impianti termici e trattamento acqua anche tanti altri servizi del mondo di SGR Efficienza Energetica. In più ospiterà nei suoi locali anche un Energypoint Astea Energia, ossia uno spazio dedicato dove richiedere informazioni, preventivi per le utenze luce, gas e le diagnosi energetiche”. “Ci sono innumerevoli vantaggi – ha detto Andrea Cesaroni, Sindaco di Castelbellino - per le comunità e soprattutto noi puntiamo ai benefici sociali e all’autoconsumo”.

“Questa CER laboratorio - ha spiegato Demis Diotallevi, Direttore Generale Gruppo SGR – rientra a pieno titolo tra le iniziative più innovative del nostro Gruppo”. “Il progetto SGR Efficienza Energetica presentato al pubblico durante Ecomondo 2022 – prosegue il Direttore Generale di Gruppo SGR Demis Diotallevi – ci rende orgogliosi di essere una soluzione al caro bollette attraverso un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Al recente Key Energy è stato presentato anche il filone del progetto del Gruppo SGR dedicato alle CER, tema di grande interesse per il mercato e per le pubbliche amministrazioni. Oggi inauguriamo la nostra soluzione tecnologicamente avanzata per le Comunità Energetiche Rinnovabili che è il risultato di partnership strategiche con alcuni tra i nostri più importanti stakeholder, tra cui il mondo accademico delle università, dei fornitori strategici di materiali e tecnologie. Le nostre piattaforme di monitoraggio e di gestione attiva dell’efficienza -e quindi del risparmio- ci consentono di prendere impegni con i nostri clienti per cui veniamo pagati solo quando i risparmi promessi diventano fatti concreti e certificati”.

Cosa è una CER – Comunità Energetica Rinnovabile? È un soggetto (giuridico) che si fonda sulla partecipazione aperta e volontaria di cittadini, aziende o istituzioni locali e si basa sull’idea di un modello energetico distribuito, in cui la produzione di energia avviene attraverso piccoli impianti diffusi sul territorio in modo da poter gestire e consumare energia rinnovabile a livello locale ed il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità ed al territorio in cui è inserita. “La CER Lab Marche - ha aggiunto Marco Cardinali, Responsabile Commerciale SGR Efficienza Energetica - nasce per studiare, implementare e testare soluzioni innovative chiavi in mano da proporre al mercato per progettare, costituire e gestire CER. La particolarità di questo progetto risiede nel fatto che per la prima volta si è potuta sperimentare la creazione di una CER interamente ideata, costituita e gestita in tutte le sue fasi da un unico soggetto che possiede tutte le competenze multidisciplinari per farlo. Tra le sue caratteristiche, grazie anche alla collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche con i partner Sunpower ed Aton, vi sono anche la presenza di un sistema di accumulo e di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche che sarà a disposizione dei nostri clienti”. Bora Spa e MC2 Srl sono i primi membri della Comunità Energetica Rinnovabile Lab Marche.

“Come Bora siamo orgogliosi - ha detto Mauro Barchiesi, Amministratore Delegato Bora Spa - di essere tra i primi ad aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile. Riteniamo le CER una risposta propositiva per un futuro più sostenibile e legato al territorio per le imprese, ma anche per le famiglie e le istituzioni”.