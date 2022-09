"Puliamo il mondo". la campagna di Legambiente e le iniziative ad Ancona e provincia

ANCONA - Torna nelle Marche Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale organizzata da Legambiente giunta alla trentesima edizione, dedicata a ripulire strade, aree verdi, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati. 30 settembre, 1 e 2 ottobre le giornate ufficiali in cui migliaia di volontari si prenderanno cura dell’ambiente con azioni di cittadinanza attiva. “Per un Clima di Pace”: questo il motto scelto dall’associazione per celebrare questa trentesima edizione, perché è con piccole azioni che si costruiscono territori di pace, dove giustizia ambientale significa anche giustizia sociale.

Torna” Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale che da trent’anni coinvolge migliaia di cittadini e volontari di tutte le età chiamati all’azione per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze, aree verdi, ma anche sponde dei fiumi e aree abbandonate. Tutela e valorizzazione del territorio, città più pulite e sostenibili, il senso di comunità unito al rispetto e all’accoglienza: questi i valori intrinseci di tutte le azioni messe in campo.

«Con il trentennale di Puliamo il Mondo poniamo l’accento a favore delle comunità fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra e ogni forma di pregiudizio, violenza e discriminazione – dichiara Mariagiulia Lucchetti, responsabile scientifico Legambiente Marche – . Insieme ai nostri circoli promuoveremo in tutta la Regione iniziative per sensibilizzare sul tema della pace ed ovviamente per la lotta all’abbandono dei rifiuti». Tantissime le iniziative organizzate dalla rete dei circoli presenti sul territorio, che si svolgeranno nella nostra regione nel week-end e nelle prossime settimane e che coloreranno anche la nostra regione di giallo:

Ancona

CIRCOLO NATURALISTICO IL PUNGITOPO

Sabato 1 ottobre, ore 15:30 – Comune di Ancona: Rigener-Azione a Vallemiano

Azioni di Pulizia del quartiere Vallemiano e del percorso verde Direzione Parco.

CIRCOLO MARTIN PESCATORE

Falconara Marittima:

Venerdì 30 settembre, ore 9:00 - Raccolte di rifiuti in spiaggia con 6 classi di vari istituti del comune. In collaborazione con CIFA Onlus.

Sabato 1 ottobre, ore 9:30 - Mattinata di pulizia della spiaggia in zona Rocca Priora-Foce Esino con l’aiuto di due classi della Scuola Dante Alighieri.

Domenica 2 ottobre, ore 9:30-12:00 - Coinvolgimento di 4 classi e delle rispettive famiglie nella raccolta dei rifiuti presso la spiaggia Nord Rocca a Mare.

CIRCOLO AZZARUOLO

Domenica 2 ottobre, ore 10:00 –Comune di Jesi: coinvolgimento dei cittadini nella pulizia dei Giardini Orti Pace, via Setificio.

CIRCOLO IL RAGUSELLO

Venerdì 30 settembre, ore 9:30 – Comune di Vallefoglia – Località Bottega: Pulizia dei giardini della scuola “Carlo Alberto dalla Chiesa” ad opera degli studenti. . Iniziativa svolta in collaborazione con Croce Rossa Italiana.

Sabato 1 Ottobre, ore 9:30 – Comune di Vallefoglia – Località Montecchio: Pulizia dei Parchi e dei giardini da parte di alcune classi dell’ICS Giovanni Paolo II. Iniziativa svolta in collaborazione con Croce Rossa Italiana.

Sabato1 Ottobre , ore 9:30 – Comune di Pesaro: Pulizia di Baia Flaminia. All'iniziativa aderiscono: WWF, Lyon giovani, Quartiere n° 9, Scuola elementare Mascarucci, SCOUT di quartiere di Soria.

Domenica 2 ottobre , ore 10:00 - Comune di Monte Calvo in Foglia: Passeggiata ecologica con raccolta dei rifiuti lungo il fiume, pranzo conviviale. Evento organizzarto dai giovani dell’ARCI

CIRCOLO LE CESANE

Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre, orario scolastico – Comune di Urbino: Pulizia di spazi pubblici grazie al contributo degli alunni dell’IC Volponi e dell’IC Pascoli.

Macerata

Domenica 2 ottobre, ore 9:30 - Comune di Cingoli: Raccolta dei rifiuti e conteggio cicche di sigarette presso Viali Valentini; stand informativi in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Cingoli.

CIRCOLO IL PETTIROSSO

Domenica 2 ottobre, ore 9:30 –Comune di Tolentino Piazza della Libertà: Pulizia delle vie della città fino all’area fluviale Ponte del Diavolo. Iniziativa svolta in collaborazione con Comune di Tolentino, Protezione Civile, Cosmari, Coop alleanza 3.0.

Ascoli

Venerdì 30 settembre, ore 9:30 – Comune di Ascoli Piceno - Fiume Castellano Via della Cartiera 1 – Puliamo il Mondo River Edition: Pulizia della Spiaggia cittadina ad opera degli studenti dell’ISS Orsini Licini, in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Ascoli Piceno e Musei della Cartiera Papale. Evento aperto alla cittadinanza.

Domenica 2 ottobre, 9:00-15:00 - Comune di Roccafluvione (AP) – Pesaturo: Ohissa!Puliamo il mondo, Puliamo il Bosco de la Comunanza. Pulizia del Bosco limitrofo al rudere ristrutturato con tecniche di bioedilizia dal gruppo Emidio di Treviri; a seguire pranzo sociale.

CIRCOLO LEGAMBIENTE FERMANO TERRAMARE

Venerdì 30 settembre, ore 9:30-11:30 – Comune di Porto San Giorgio: Raccolta differenziata dei rifiuti ad opera degli alunni di 5 diversi Istituti, presso le principali piazze della città.

Domenica 2 ottobre, ore 8:00 – Comune di Grottazzolina: attività di raccolta dei rifiuti aperta a tutta la cittadinanza; ritrovo presso Piazza Umberto I.

Le iniziative non si esauriscono nel week-end, ma proseguiranno invece nelle settimane successive e durante l’autunno con tanti altri appuntamenti. Uno su tutti, l’evento “Puliamo il Mondo: Speciale Appennino”, curato da Legambiente Marche in collaborazione con il Circolo Il pettirosso di Legambiente Tolentino, che si svolgerà nella mattinata di martedì 4 ottobre, che vedrà la partecipazione in contemporanea di diversi Comuni della Provincia di Macerata, colpiti dal dal sisma del 2016.

Per ulteriori informazioni in merito alle numerose iniziative si invita a contattare i rispettivi circoli di riferimento.

Legambiente Marche ONLUS