La "Domenica ecologica" in piazza Catalani, contenitori mobili per i rifiuti ingombranti e speciali

FALCONARA - In piazza Catalani arriva la ‘Domenica ecologica’: domenica 3 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 gli operatori di Marche Multiservizi saranno a disposizione dei cittadini, che potranno smaltire rifiuti ingombranti e speciali, come vecchi mobili, lampadine, batterie esaurite, piccoli elettrodomestici fuori uso, oggetti dismessi, batterie esauste, farmaci scaduti, rottami ferrosi di dimensioni modeste. Nella piazza saranno allestite strutture mobili per la raccolta e un box informazioni per fornire chiarimenti sulla differenziata e sui servizi attivati da Marche Multiservizi, gestore dell’igiene ambientale a Falconara. Flyer illustrativi e il ‘Vocabolario dei rifiuti dalla A alla Z’ verranno distribuiti a tutti i visitatori.

L’appuntamento di domenica, pensato per contrastare l’abbandono dei rifiuti, rientra nella campagna di sensibilizzazione ‘Facciamo piazza pulita’, avviata mercoledì 29 settembre in piazza Mazzini con la presentazione delle nuove macchine spazzatrici: sulle fiancate sono state apposte le immagini degli stessi operatori, un modo rendere meno impersonale il servizio e per avvicinare il cittadino. L’obiettivo della campagna è quello di far crescere la consapevolezza sull’importanza della responsabilità di ognuno nei confronti dell’ambiente, patrimonio di tutti. Tenere pulito il territorio significa renderlo sempre più accogliente e mantenere il decoro. La campagna “Insieme facciamo piazza pulita” punta dunque a coinvolgere i cittadini, a cominciare dalle giovani generazioni, all’utilizzo delle strutture per il corretto conferimento dei rifiuti. L’ambiente è un lavoro di squadra e Marche Multiservizi Falconara crede che, attraverso la collaborazione di tutti, si può tenere pulita la nostra città.