Carabinieri in E-bike, il controllo dei Sibillini sempre più green 

Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Monti Sibillini” ha disposto una serie di servizi con pattuglie in bicicletta in alcune zone di particolare pregio ambientale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In particolare, i servizi di vigilanza vengono effettuati principalmente nei fine settimana ed in quelle località di maggior richiamo per i turisti, come il Pian Grande di Castelluccio, il Lago di Fiastra e i Piani della Gardosa, in comune di Montemonaco.