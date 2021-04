Camerano, installata nella Pineta comunale una nuova struttura modulare di giochi per bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Installata nella Pineta Comunale una nuova struttura modulare di giochi per bambini, composta da scivolo, tunnel di attraversamento, ponte in corda, torri, pannelli di giocabilità educativi e multifunzionali, sbarre per arrampicarsi e dell’inclusiva rampa di accesso per diversamente abili. Quest’ultima sarà rivestita con materiale antiscivolo e con una larghezza di 120 cm per agevolare il passaggio contemporaneo di bambini e carrozzine. Per favorire una maggiore durabilità del gioco si è optato per l’acquisto di un prodotto con una struttura portante in alluminio, acciaio zincato e inox che rispetto a quelli in legno dovrebbe garantire maggiore resistenza alle condizioni meteorologiche e all’azione dei vandali, con una riduzione dei costi sulle future manutenzioni. L’acquisto di questo nuovo gioco ha come scopo quello di riqualificare e ampliare l’uso ludico e ricreativo degli spazi della Pineta Comunale. Anche se già installato, ricordiamo a tutti che non sarà possibile accedere alla Pineta fino al 5 Aprile (compreso) e che anche dopo questa data è auspicabile che siano rispettate le normali norme di sicurezza anti covid. Assessore Ambiente Costantino Renato