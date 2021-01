Camerano, manutenzione fossati e banchine stradali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

In questi giorni sono ripartite le manutenzioni dei fossati, dei canali e la risagomatura e pulizia di alcune banchine stradali. Gli interventi, che dureranno diverse settimane, serviranno a migliorare la regimazione delle acque in alcuni punti precisi del territorio Comunale. Nei mesi scorsi sono stati effettuati diversi sopralluoghi in tutti i principali fossati di competenza dell’Ente e in base alle esperienze passate è stato approntato un piano di manutenzione che dovrebbe limitare diverse situazioni critiche in caso di forti piogge, così da preservare il territorio da allagamenti e inondazioni improvvise. Gli interventi riguarderanno alcuni tratti delle seguenti zone/strade: Via Bagacciano, Via Bagnolo, Via Ballarini, Via Bianca, Via Boranico, Via Concio, Via Della Cisterna, Via Della Sbrozzola, Via Farfisa, Via Faustina, Via Fonte Inferno, Via Fornaci, Via Gradina, Via Inferno, Via Massignano, Via Osimana, Via Palombare, Via Pisciarella, Via Porcastra, Via Scandalli, Via Salette, Via San Germano, Via Trionfo, Via Varano, Via Salette, Via Zingari. Ricordiamo a tutti che l'eventualità di forti temporali non esclude la possibilità che la massa idrica eccedente defluisca su strade e campi o che si creino delle micro frane in alcune aree, quindi si raccomanda la massima prudenza nel caso ci si trovasse in strade con abbondanti flussi o ristagni d'acqua. Assessore Ambiente Costantino Renato