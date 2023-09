Gli ambientalisti incontrano Silvetti: sul tavolo mobilità, censimento del verde e bosco urbano

ANCONA . Su richiesta delle associazioni ambientaliste anconetane si è svolto martedì 19 settembre un primo incontro con il nuovo sindaco, Daniele Silvetti, per confrontarsi sullo sviluppo concreto degli impegni pubblici assunti prima delle elezioni, su una serie di problemi. «Il confronto- scrivono le associazioni-è iniziato sui problemi della mobilità urbana dove si è preso atto delle iniziative in corso per attivare la metropolitana di superficie con la riapertura della Stazione Ferroviaria Marittima; le associazioni hanno richiesto anche una rapida definizione definitiva del percorso della fondamentale pista ciclabile in via XXIX Settembre-Archi, dato che il progetto della precedente Amministrazione è stato congelato perché lascia fortissime perplessità».

«Sul tema del verde si è concordato sulla necessità di effettuare il censimento del verde e di riattivare il percorso di approvazione del regolamento del verde urbano, mentre verrà valutata la realizzazione di un bosco urbano in zona Palombella Sul Piano Inquinamento Ancona il sindaco ha affermato che è deciso ad attivare la seconda fase del P.I.A. avvalendosi delle competenze del professor Floriano Bonifazi, a tutela della salute pubblica di cui risponde in prima persona per legge. Sul porto il sindaco ha ribadito la sua intenzione di spostare il porto commerciale verso la banchina Marche con la realizzazione della cosiddetta “penisola”, in accordo con la Regione Marche, trasferendo ivi, dal Molo Clementino, anche il progettato porto crocieristico. Le Associazioni hanno ribadito la propria opposizione all’utilizzo del Molo Clementino come hub crocieristico, sia per motivi di inquinamento cittadino sia per permettere ad Ancona di riappropriarsi del Porto Storico e della passeggiata a mare, con tutte le iniziative con essa compatibili. Sul tema della realizzazione della Area Marina Protetta è rimasta la già nota divaricazione tra posizione del Sindaco ed associazioni, mentre sui “Mutilatini” a Portonovo il progetto di recupero andrà avanti, per un uso pubblico. Infine, ci si è trovati d’accordo sul continuare con cadenze periodiche ravvicinate il confronto sul proseguo dell’attività amministrativa, permettendo alle Associazioni di apportare tutto il necessario contributo di cui esse sono capaci, pur nella distinzione dei reciproci ruoli».

«Le associazioni hanno ringraziato il sindaco Silvetti per la disponibilità a verificare nel tempo la coerenza delle scelte future con gli impegni da Egli presi, disponibilità che rappresenta un importante riconoscimento per il ruolo svolto dalle stesse».