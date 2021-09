“Frodo e l'agente Smith” il nuovo singolo della band anconetana "La chance su Marte"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Tutti quando finisce una storia cerchiamo un appiglio per stare meglio per provare a dimenticare il più in fretta possibile. A volte è facile a volte meno. Questa canzone parla di come ad un certo punto l’unica cosa che vorresti è il riuscire a scomparire da un luogo, da un pensiero, da una situazione il più velocemente possibile, come Frodo quando si mette l’anello al dito e scompare nel nulla, o come l’agente Smith che in Matrix sparisce e ricompare improvvisamente. Così alcune volte vorresti solo dimenticare e sparire per cercare di stare meno male o per far stare meno male gli altri. Tutto questo per riuscire a stare di nuovo bene, per riuscire ad amare ancora. La Band nasce ad Ancona (Marche).Nell’estate 2016, incontra l'Alka Record Label di Ferrara, che si mostra interessata alle potenzialità dei ragazzi. L'etichetta, dopo aver conosciuto un po' la band, le propone subito la prima sfida: Iniziare a comporre testi in italiano; così da incontrarsi, nei mesi successivi, negli studi di Ferrara (Jolanda di Savoia) ed iniziare questa collaborazione.Qui la band lavora per un’intensa settimana, giorno e notte, alla stesura di 3 nuovi brani con nuovi arrangiamenti.Per un intenso anno la band continua a lavorare sulle innovazioni del sound, della tecnica e dei testi per tornare in studio dai suoi Produttori. Stessi produttori sì, ma questa volta ad ospitarli sarà l'Animal House Studio di Ferrara di Federico Viola dove verranno registrati altri 5 brani. Qui si chiude il primo cerchio per la band, arrivando a completare otto singoli che andranno a comporre l’album.Intanto la band viene selezionata tra i primi sessanta partecipanti di Musicultura, una prestigiosa rassegna musicale a livello Nazionale.Il nome scelto per il CD è “Come ci viene”, come uno dei pezzi che contiene, proveniente dalla prima esperienza in studio a Jolanda di Savoia."Come ci viene", la title track dell’album, è anche proposta come singolo, accompagnato dal video girato in collaborazione con i Ware en Valse che potrete trovare nel canale youtube della band, “La Chance su Marte”, dall’8 maggio 2018.Il 18 Maggio 2018 esce finalmente l'album, con i master seguiti da Luca Pernici, che è possibile trovare ed acquistare sia in copia fisica che su ogni piattaforma digitale (Spotify, i-Tunes, Deezer...) e che la band sta portando live ad ogni sua serata.Nell’estate 2019 la band si dedica ai concerti per promuovere le nuove uscite e alla scrittura di nuovi brani per tornare ad incidere all’Animal House Studio 4 nuovi pezzi. Questi suscitano l'interesse del MEI (Meeting degli Indipendenti) e Materiali Musicali, due grandi realtà per l’indie italiano, che decidono di prenderne le edizioni. Proprio durante la quarantena, quando tutto sembrava fermarsi escono due singoli: il primo, “King Kong”, il 17 aprile 2020 e poi “Ancora Una Volta” il 26 giugno. Nel video di "Ancora Una Volta" la band vuole mandare un messaggio di ripresa e ripartenza, realizzandolo con l’aiuto di tutti i propri fan, che nella clip si vedono cantare il brano.Ad agosto 2020 il gruppo torna in studio, ma ancora un cambiamento li aspetta. Si ritrovano al nuovo quartier generale dell’Alka Record Label, il Natural HeadQuarter Studio di Manuele Fusaroli che seguirà i master dei nuovi brani della band.Il 3 Dicembre 2020 esce il nuovo singolo "Sono Contento Così".Tra aprile e giugno 2021 escono i singoli "Robin Hood" (accompagnato dal videoclip, disponibile dal 29 Aprile 2021 su Youtube) e “Capoeira”. Registrato e mixato da Michele Guberti presso l'Animal House Studio (Ferrara) Prodotto da Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e La Chance Su Marte Mastering di Manuele Fusaroli Management e distribuzione: Alka Record Label Edizioni discografiche: Materiali Musicali La Chance Su Marte sono: Federico Olivieri - Basso/voce Francesco Flammia - Chitarra acustica/cori Francesco Coen - Chitarra elettrica/cori Alessandro Bisogni - Chitarra elettrica Gianmarco Scortechini – batteria/percussioni www.facebook.com/lachancesumarte www.instagram.com/la_chance_su_marte