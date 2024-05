Al Teatro delle Muse la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2023-2024

ANCONA - Il nuovo ruolo dell’Università nel “sociale” e per il “sociale” è il tema scelto dal Prof. Gian Luca Gregori Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche per l’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2023-2024.



Dopo la relazione del rettore interverranno Gianluca Ferri Presidente Consiglio Studentesco, Ava Ghasemi Head Erasmus Generation Meeting EGM Ancona 2025 e Filomena Savini del Personale Tecnico Amministrativo. Ci sarà anche un momento di confronto sul tema della Cerimonia attraverso un dialogo tra il Rettore e Don Aldo Buonaiuto della Comunità Papa Giovanni XXIII, la Prof.ssa Stefania Gorbi Referente di Ateneo per la Sostenibilità, il Dott. Arnoldo Mosca Mondadori Presidente Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e la Prof.ssa Elena Spina Referente di Ateneo per l’Integrazione e la Multiculturalità. I brani musicali saranno eseguiti dall’Orchestra Olimpia, Direttrice Musicale Maestra Francesca Perrotta. Le musiciste suoneranno quattro strumenti particolari, una viola, due violini e un violoncello, ricavati dal legno delle imbarcazioni arrivate a Lampedusa. A trasformare le barche in strumenti musicali le mani di persone detenute nel penitenziario milanese di Opera grazie al progetto Metamorfosi, ideato dalla Fondazione della “Casa dello spirito e delle arti”.