Studio all’estero: prorogati i termini per partecipare ad Erasmus e CampusWorld

L’Università Politecnica delle Marche ha prorogato fino al 30 novembre 2020 (ore 13,00) il bando per i progetti di studio all’estero Erasmus+ Traineeship e CampusWorld. I tirocini possono invece concludersi entro il 31 maggio 2021.

Erasmus+ Traineeship è una forma di mobilità studentesca per tirocinio nell’ambito del programma Erasmus+ 2014-20, offerta dall’Universtà Politecnica delle Marche. Lo studente Erasmus ha l’opportunità di acquisire competenze specifiche ed una migliore comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante e potrà ricevere per il periodo di tirocinio un contributo finanziario. CampusWorld – stage all’estero è un progetto promosso e finanziato dall’Università Politecnica delle Marche per svolgere attività di tirocinio formativo e di orientamento all’estero.



Scarica il bando e modulistica qui