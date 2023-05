SITUM Future: L'università consegna gli attestati e lancia la terza stagione del progetto

Sabato 20 maggio, alle ore 11.30, nella cornice dell’abbazia benedettina di Sant’Urbano, ad Apiro, torna SITUM Future, l’evento con cui gli studenti e le studentesse della Scuola di Innovazione Tecnologica Umanistica e Manageriale (SITUM) festeggiano la consegna degli attestati e parlano del proprio futuro.

Saranno loro, gli studenti e le studentesse, i protagonisti della giornata: si racconteranno, intervisteranno i colleghi della passata edizione, i professori, le imprese, i Magnifici Rettori Gian Luca Gregori dell’Università Politecnica delle Marche, Maurizio Oliviero dell’Università degli Studi di Perugia, Edoardo Alesse dell’Università degli Studi dell’Aquila, insieme i rappresentanti di BPER Banca e delle Camere di Commercio dell’Umbria e delle Marche. Parleranno, poi, in prima persona, della loro esperienza nell’ambito dei corsi SITUM in Management della Sostenibilità e Human Centric Engineering, degli incontri vissuti con le imprese e delle loro aspettative future. Poi con “SITUM Future”, verranno presentate le novità della III stagione, della quale a breve saranno pubblicati i bandi di selezione, quindi, a conclusione, i Magnifici Rettori consegneranno ai giovani e alle giovani gli attestati di frequenza.



Il progetto SITUM

SITUM nasce nel febbraio 2020 dall’incontro dei Magnifici Rettori Maurizio Oliviero dell’Università degli Studi di Perugia e Gian Luca Gregori dell’Università Politecnica delle Marche presso l’impresa Loccioni. Nel 2022 si aggiunge l’Università degli Studi dell’Aquila con il Magnifico Rettore Edoardo Alesse. I tre atenei hanno l’obiettivo comune di favorire lo sviluppo del territorio umbro, abruzzese e marchigiano attraverso la creazione di lavoro e imprenditorialità. Con lo slogan “Cambia prospettiva - Metti il tuo futuro al centro” le tre istituzioni accademiche intendono fare squadra per offrire ai giovani l’opportunità di rimanere ad alimentare e valorizzare un eco-sistema territoriale ricchissimo in termini di innovazione, sostenibilità, qualità del lavoro e qualità della vita.



I numeri della prima stagione sono lusinghieri: su 19 laureati che hanno partecipato alla prima stagione SITUM, 17 hanno trovato subito un’occupazione e, di questi, 6 hanno iniziato a lavorare nelle imprese SITUM in cui hanno fatto il tirocinio.

Sono oltre 30, infatti le imprese che hanno aperto le loro porte agli studenti SITUM e li hanno ospitati per svolgere un tirocinio. Tutto ciò grazie al contributo fondamentale di BPER Banca che, anche quest’anno, ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto con alcune borse di studio a copertura totale dei costi e delle Camere di Commercio dell’Umbria e delle Marche, per l’impegno nel coinvolgimento del tessuto industriale regionale.