La Notte Europea dei ricercatori, anche Ancona tra le 14 città: laboratori nelle piazze e a scuola

Torna venerdì 30 settembre la Notte Europea dei Ricercatori, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e cittadini e promossi nell’ambito delle azioni Marie Curie. Dopo le due edizioni condizionate dalla pandemia, quest’anno una festosa invasione di ricercatori e ricercatrici animerà eventi per tutte le età, organizzati sia nei laboratori che in posti più informali, quali strade, piazze, teatri di molte città. Un'occasione unica di incontro tra ricercatori e cittadini.

SHARPER ( SHARPER – SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps ) si svolgerà in 14 città italiane: Ancona, Camerino, Cagliari, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e Trieste, con il coordinamento dall’impresa sociale Psiquadro e realizzato in collaborazione con un consorzio che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, il centro della scienza Immaginario Scientifico, l’associazione Observa Science in Society, e 8 università: Università Politecnica della Marche, Università di Cagliari, Università di Camerino, Università di Catania, Università di Macerata, Università di Palermo, Università degli Studi di Perugia e Università di Sassari. Oltre 200 le istituzioni, i partner culturali gli enti di ricerca coinvolti, tra cui CNR, INAF e INGV.

Oltre 1000 iniziative tra eventi in presenza e attività online. Spettacoli e concerti, visite live e virtuali, workshop, seminari e conferenze, dimostrazioni e open lab, esposizioni fisiche e mostre digitali, giochi e quiz: un programma composito, multidisciplinare e multicanale che si ispira alle cinque Missioni previste in Horizon Europe relative alle sfide chiave per il futuro europeo e globale. Sfide alle quali i ricercatori e le ricercatrici saranno chiamati ad avere un ruolo come mediatori consapevoli tra le comunità di cittadini. Dall’adattamento climatico alla lotta contro il cancro passando per la salvaguardia dei mari e alla promozione delle città del futuro che dovranno essere sostenibili e smart fino alla realizzazione di progetti di ‘citizen science’ per migliorare collettivamente la salute del suolo. Approfondire la riflessione sulle 5 Missions EU rappresenta anche l’occasione per proiettare il progetto nell’orizzonte temporale a lungo termine delle sfide contenute nell’Agenda 2050.

Una delle più importanti novità dell’edizione 2022 è Researchers@School. Con l'apertura dell'anno scolastico ampio spazio sarà dato infatti alle iniziative di informazione e coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado. Un ricco programma che prevede attività specifiche realizzate dalle singole città ma anche progetti speciali portati avanti congiuntamente a livello nazionale come Sumo Science, Ricerca Improbabile e Research show. (https://www.sharper-night.it/scuole/)

Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 si svolgeranno per la prima volta due tornei di Sumo Science: un campionato nazionale, con 64 ricercatori delle città SHARPER, e un torneo speciale riservato a ricercatori Marie Curie. Sfide in cinque round di domande e risposte tra due ricercatori o ricercatrici che lavorano in ambito di studio diversi. Ispirato invece ai premi Ig Nobel è Ricerca Improbabile. Gli studenti delle scuole secondarie saranno stimolati a mettersi in gioco e valorizzare la propria creatività, formulando domande di ricerca originali e insolite con l’aiuto di ricercatori e comunicatori esperti. Questa attività vede la preziosa collaborazione dell’inventore dell’Ig Nobel, Marc Abrahams.

Research show porterà invece nelle scuole una serie di spettacoli scientifici sviluppati da ricercatori e ricercatrici delle città SHARPER. Gli show combineranno elementi tipici di una lezione scientifica con l’uso di strumenti multimediali e teatrali, producendo un’esperienza capace di stimolare sia la partecipazione razionale che quella emotiva dei ragazzi e delle ragazze coinvolte.

SHARPER 2022 riscopre piazze, strade, e laboratori ma abbandona i formati digitali felicemente sperimentati nelle edizioni precedenti. In particolare, ci sarà il ritorno la maratona online, evento corale che ha visto le città coinvolte dare vita a un vero e proprio palinsesto della comunicazione scientifica: 28 ore in collegamento da tutta Italia, a partire dalle ore 09.30 di venerdì 30 settembre, con collegamenti dalle 14 città SHARPER che cercheranno di raccontare i luoghi e le persone che fanno ricerca. Un viaggio per l’Italia, dall’Etna alle grotte di Frasassi, passando dal Sardinia Radio Telescope di San Basilio fino al collegamento all’interno delle acciaierie di Terni e molto altro ancora. Da non perdere l’approfondimento da uno dei più suggestivi tesori nascosti di Palermo: il Carcere di Palazzo Steri, utilizzato dall’inizio del ‘600 alla fine del ‘700 dall’inquisizione spagnola.