Guida sicura e corretto stile di vita: la polizia sale in cattedra all’università

Guida sicura e corretto stile di vita, sarà questo il focus delle lezioni presso le Facoltà di Economia e di Medicina delle sedi di Ascoli Piceno e Ancona dell’Università Politecnica delle Marche, curate con gli esperti della Polizia di Stato. Mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre sono in programma tre seminari dedicati agli studenti universitari, e aperti anche a quelli delle scuole superiori, con interventi di sensibilizzazione sulla prevenzione degli incidenti stradali e la promozione di comportamenti responsabili e di stili di vita positivi. L’obiettivo delle lezioni, che si terranno online, è quello di favorire la riflessione sugli effetti che condizioni psicofisiche alterate, come l’abuso di alcol e l’uso di sostanze stupefacenti, hanno sulla salute e sul contesto economico e sociale.

Gli interventi

Ad aprire le lezioni il Rettore Gian Luca Gregori mentre Gerlando Costa, Vice Questore Vicario di Ascoli Piceno, tra i soci fondatori dell’Associazione Donatori Volontari Personale della Polizia, terrà una lezione su “Donare e servire”. Dalla sua costituzione, l’associazione ha dato vita a numerose attività dedicate alla raccolta di sacche di sangue per le strutture ospedaliere e alla sensibilizzazione sul dono di sangue come comportamento etico che offre speranze a soggetti più fragili. Ad affrontare il tema della guida sicura, mercoledì 9 dicembre, di fronte agli studenti del corso di laurea in infermieristica di Ascoli Piceno, sarà Luca Iobbi, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno. Ad Ancona, giovedì 10 dicembre, in due distinte lezioni rivolte a studenti di economia e medicina, ci saranno Giancarlo Pallini, Questore di Ancona e Francesco Cipriano, dirigente della Sezione polizia stradale di Ancona. Per maggiori informazioni e per partecipare ecco il link:

https://www.orienta.univpm.it/ a-lezione-com/

Il programma ad Ancona

Economia - Giovedì 10 dicembre 2020 ore 15:00

Medicina - Giovedì 10 dicembre 2020 ore 17:00

Saluti e Introduzione

Gian Luca Gregori, Rettore

Giancarlo Pallini, Questore di Ancona

Interventi:

"Guida sicura e corretto stile di vita no alcol e droga"

Francesco Cipriano, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Ancona

"Donare e servire"

Gerlando Costa, Vice Questore Vicario Di Ascoli Piceno - Ass.Donatori Volontari Personale della Polizia di Stato.

Il seminario si terrà nell’ambito della lezione di Economia Aziendale del professor Marco Giuliani, alle ore 15:00, e alle ore 17:00 durante la lezione di Igiene Generale e Applicata del professor Marcello Mario D'Errico. Le lezioni saranno online sulla piattaforma Teams.