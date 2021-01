"Progetta il tuo futuro", l'Università fa conoscere i suoi corsi: confronto con i docenti

Le giornate di orientamento sono l’occasione proposta dall’Università Politecnica delle Marche per far conoscere direttamente i percorsi formativi e le opportunità di studio dalla voce di docenti, personale, studentesse e studenti universitari. L’evento di orientamento si svolgerà on line nei giorni dal 3 al 18 febbraio 2021 sulla piattaforma Gotowebinar. Sono invitati a partecipare le studentesse e gli studenti delle classi IV e V degli Istituti di Istruzione Superiore, le loro famiglie, i docenti e tutti coloro che sono interessati.

Programma

Mercoledì 3 febbraio alle ore 9:00

Il Rettore, prof. Gian Luca Gregori e i delegati per la Ricerca, la Didattica, la Terza Missione e il Diritto allo Studio presenteranno L’Università Politecnica delle Marche e le sue cinque Aree culturali: Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina, Scienze.

Dal 3 al 18 febbraio

ci saranno webinar dedicati a ciascun corso di laurea triennale e a ciclo unico, con la possibilità di fare tutte le domande di interesse e soddisfare ogni dubbio o curiosità. Sono inoltre previsti Webinar tenuti dallo staff Univpm per avere tutte le info sui bandi di accesso a Medicina e alle Professioni Sanitarie, su Tasse e Immatricolazioni, sulla Mobilità internazionale e sui Servizi agli Studenti.

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale dell’Università Politecnica delle Marche, cliccando sulal sezione “Progetta il tuo futuro”. Ad ogni Webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione.