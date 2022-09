Test d'ingresso per Professioni sanitarie, l'Università aumenta i posti disponibili

Il 15 e il 28 settembre si terranno i test per i corsi di laurea triennale e magistrale all'Univpm, aumentano i posti disponibili. Tutto pronto per le prove d’ingresso per l’accesso ai corsi di laurea triennale e magistrale delle Professioni Sanitarie. Il 15 settembre 2022 si terrà il test di ingresso per i corsi di laurea delle professioni sanitarie: Educazione professionale, Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Terapia della Neuro e Psicomotricita? dell’Eta? evolutiva. Il test si terrà al Pala Prometeo e presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ad Ancona, i posti disponibili sono 810, in aumento rispetto ai 750 dell’anno precedente.



L’Ateneo per l’anno accademico 2022/2023 ha aumentato il numero dei posti per i corsi delle professioni sanitarie in Dietistica, Fisioterapia, Logopedia, Ostetricia e Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia e, a seguito di un Decreto Ministeriale emanato alla fine del mese di luglio, sono aumentati i posti anche per il corso di laurea in Infermieristica (in particolare da 75 posti si è passati a 85 nelle sedi di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e da 150 posti si è passati a 170 per la sede di Ancona). La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. Il test per l’accesso ai corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie si terrà il 28 settembre 2022 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona, sono 50 i posti disponibili per Scienze infermieristiche e Ostetriche, 30 per Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 120 minuti.

L’anno scorso hanno preso il via 4 nuovi corsi: Fisioterapia ad Ascoli Piceno e Logopedia a Fermo (entrambi già presenti nella sede di Ancona), Terapia della Neuropsicomotricità a Macerata e Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie a Pesaro. L’Università Politecnica delle Marche ha previsto di accogliere i candidati per le prove in gruppi scaglionati divisi per lettere alfabetiche. Sul sito di ateneo sono pubblicate tutte le indicazioni utili ai candidati che dovranno svolgere la prova, nella sezione “5 passi per iscriverti a UNIVPM” https://bit.ly/3R6vXoR.