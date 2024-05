Test d'ingresso a Medicina e Odontoiatria: il 28 maggio prevista la prima prova

Martedì 28 maggio 2024 è prevista la prima prova, delle due stabilite dal Decreto Ministeriale (472 del 23/02/2024), per accedere ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. La prova si svolgerà presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, in via Tronto 10 ad Ancona.



Sono 777 le candidate e i candidati che saranno suddivisi in 10 aule della Facoltà, convocati, al fine di evitare assembramenti, in gruppi scaglionati, divisi per lettere alfabetiche. L'università ha invitato le persone che dovranno effettuare la prova a verificare, nell’elenco pubblicato sul sito di ateneo, l’aula a cui si è stati assegnati ed a presentarsi di fronte all’ingresso della propria aula all’orario indicato, in base all’iniziale del proprio cognome, muniti di documento di identità in corso di validità.



La prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano 5 opzioni di risposta, tra cui la candidata o il candidato deve individuare la risposta corretta, così suddivisi: 4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 quesiti di ragionamento logico e problemi; 23 quesiti di biologia; 15 quesiti di chimica; 13 quesiti di fisica e matematica.

La prova di ammissione ha inizio alle ore 13.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. Tutte le info: https://sl.univpm.it/EX38028