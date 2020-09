Università Politecnica: come consultare l'orario delle lezioni e prenotare il posto in aula

L’Università Politecnica delle Marche si è dotata di un nuovo sistema per la consultazione dell’orario delle lezioni, raggiungibile da questo link. Da questo portale è attivo anche il sistema di prenotazioni del posto in aula. Oltre al portale web è disponibile anche l’app per Android e IOs MyUnivpmAgenda.

Per accedere al sistema e alla appè necessario utilizzare le stesse credenziali utilizzate per accedere ad ESSE3, sia che siate studenti immatricolati o registrati/pre-immatricolati in possesso di credenziali provvisorie (nota: gli studenti in procinto di passare da laurea triennale a laurea magistrale devono utilizzare le credenziali associate alla laurea triennale). Prima di accedere leggete le norme di Ateneo riguardo l’accesso ai locali disponibile qui.



Scarica la procedura guidata