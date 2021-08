Test d'ingresso Medicina, partono i pre-corsi onine: lezioni ed esercitazioni

Si tratta di corsi gratuiti che l’associazione studentesca Student Office Ancona propone, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, per aiutare i ragazzi che si stanno preparando al test

Al via i pre-corsi in preparazione al test di ingresso di Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie. Si tratta di corsi gratuiti che l’associazione studentesca Student Office Ancona propone, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, per aiutare i ragazzi che si stanno preparando al test.

I Precorsi 2021 saranno organizzati in tre parti: Teoria: 26-28-30 luglio, 2-4-6-9-11-13 agosto Esercitazioni: dal 23 al 26 agosto. Le lezioni si svolgeranno online, sulla piattaforma GoToWebinar ancora da definire il calendario delle lezioni).

Come iscriversi?

I posti sono limitati e la partecipazione sarà gratuita, ci si potrà iscrivere dal 15 luglio tramite modulo google che verrà pubblicato sulle pagine social dei Precorsi.

Informazioni

+39 3392787049

+39 3425551954