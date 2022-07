Diventare ingegnere di videogame, nuovo corso all'Università: tutte le novità 2022-2023

ANCONA - Sono 6 i nuovi corsi per l’anno accademico 2022-2023, di cui tre in lingua inglese. I nuovi corsi di laurea triennale sono: “Digital Economics and Business”, in lingua inglese, “Ingegneria dell’informazione per Videogame e Realtà Virtuale” e “Ingegneria per la sostenibilità industriale” con sede a Pesaro e in collaborazione con l’Università di Urbino. Per rispondere alle sfide che l’evoluzione tecnologica ed i sistemi digitali in questi ultimi decenni hanno richiesto anche al mondo sanitario, il Corso in “Medicine and Surgery (Medicine & Technology)”, in lingua inglese, si ripropone di offrire un percorso formativo con una forte integrazione tra medicina e ingegneria, discipline già presenti all’UNIVPM. Oltre alla laurea in Medicina, con ulteriori 30 crediti, il corso permette di acquisire anche la laurea in ingegneria biomedica. I nuovi Corsi di Laurea Magistrali sono: “Green Industrial Engineering” in lingua inglese, con sede a Pesaro e in collaborazione con l’Università di Urbino e “Scienze della Nutrizione e dell’Alimentazione”.

Le tasse

Le principali novità dell’a.a. 2022-2023 riguardano l’innalzamento del limite della no tax area da €22.000 a €25.000. Sono state inoltre istituite 120 borse di studio: 40 borse di studio per studentesse immatricolate ai corsi di laurea triennale STEM: €2.000 ciascuna per 3 anni; 40 borse di studio per immatricolati a corsi di laurea triennale ad accesso libero: €2.000 ciascuna e 40 borse di studio per immatricolati a corsi di laurea magistrale ad accesso libero: €2.000 ciascuna. Sono confermate le altre agevolazioni già esistenti per gli anni precedenti. È inoltre previsto l’esonero dal Contributo onnicomprensivo per lo studente, con particolari meriti sportivi, che decide di partecipare al programma Doppia carriera per studente-atleta. Sono, altresì, previste agevolazioni per il trasporto pubblico locale che consistono nella riduzione del costo dell’abbonamento in parte sostenuto da UNIVPM, per le sedi di Ancona, Fermo, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. L’Univpm, unico Ateneo in Italia, ha istituito un apposito Fondo intitolato a “Carlo Urbani”, il medico laureato ad Ancona e che ha contribuito, con le sue ricerche ed impegno, a scoprire e contenere l’epidemia da SARS. Grazie a questo Fondo è possibile accedere ad ulteriori riduzioni del contributo onnicomprensivo per studenti che hanno avuto situazioni di disagio personale e/o economico, dovuti all’emergenza Covid e con ISEE inferiore a 30.000 €.