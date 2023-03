All'Università Politecnica delle Marche studenti da tutto il mondo per il...mirtillo: ecco la Blueberry School

ANCONA - International Blueberry Days si aprirà con una anteprima all’Università Politecnica delle Marche, ad Ancona martedì 2 maggio. Si chiama Blueberry School, un’intera giornata riservata a giovani ricercatori e tecnici sulle principali tematiche scientifiche del mirtillo: genetica, vivaismo, nutrizione, tecniche di coltivazione, aspetti nutrizionali e biomedici. A parlarne sono i massimi esperti del settore del panorama mondiale, con interventi da quattro Continenti. Moderati da Bruno Mezzetti, dell’Università Politecnica delle Marche, prendono parte all’evento: Susan McCallum del The James Hutton Institute (Gran Bretagna); Maurizio Rocchetti, Costa Group (Australia); Nesibe Ebru Kafkas, Çukurova University (Turchia); Pedro Brás de Oliveira, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (Portogallo); Stefano Predieri, CNR – IBE (Italia); heng Liu, Liaoning Academy of Agricultural Sciences(Cina); Jorge Duarte, Hortitool Consulting Lda (Portogallo); James Olmstead, Driscoll's (USA); Lara Giongo, Fondazione Edmund Mach (Italia).

“A differenza del Simposio – dichiara il professor Bruno Mezzetti - la Blueberry School rappresenta un’opportunità unica, riservata a un gruppo ristretto di iscritti, per potersi interfacciare direttamente con alcuni tra i massimi esperti mondiali del settore. La ‘Blueberry school’, così come i ‘Blueberry Days’ al Macfrut, hanno l’obiettivo di creare un momento importante di confronto tra ricercatori, tecnici e operatori del settore su tutti gli aspetti che riguardano la filiera di produzione del mirtillo nel mondo”. La Blueberry School fa parte del programma di formazione previsto per il progetto H2020 Breeding Value (https://breedingvalue.eu/), dal Centro Nazionale Agritech, sostenuto dal PNRR, e con il patrocinio della SOI. Il programma completo della Blueberry school è disponibile a questo link. Per maggiori informazioni e registrazione si prega di contattare: b.mezzetti@staff.univpm.it

Dopo l’ouverture di Ancona, mercoledì 3 maggio, l’International Blueberry Days si sposta a Macfrut al Rimini Expo Centre fino a venerdì 5 maggio, in una tre giorni che ospita il Simposio, l’evento dedicato ai Global Players e le visite tecniche nel campo prova in fiera.