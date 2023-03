Politecnica, i ministri Schillaci e Bernini all'inaugurazione dell'anno accademico: «Più soldi per le borse di studio», ma c'è chi protesta

ANCONA - I ministri della Salute, Orazio Schillaci, e dell'Università, Anna Maria Bernini, hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 dell'Università Politecnica delle Marche al Teatro delle Muse. Proteste in sala, da parte di una decina di studenti, i quali hanno voluto ricordare con dei cartelli i colleghi che hanno scelto di togliersi la vita negli ultimi anni. Ovazione per Felix Klieser, il 30enne cornista tedesco disabile che si è esibito con la Form-Orchesta Filarmonica Marchigiana. «La qualità dell'Università Politecnica delle Marche è testimoniata dai 7 dipartimenti su 12 di eccellenza nella qualità della ricerca, dalle 35 scuole di specializzazione accreditate in area medica e dai grandi risultati ottenuti nel panorama nazionale proprio sulla ricerca» ha detto Schillaci.



La Bernini ha posto l'accento su quello che il Governo sta mettendo in campo per l'Università: «Ci troviamo in un momento felice anche se abiamo pagato dei prezzi altissimi- ha detto il Ministro- l'Europa ci aiutato, in parte concedendo e in parte prestando. Dobbiamo mettere a fondo questi soldi migliorando la qualità e l'accesso all'offerta formativa, anche incrementando le borse d studio. Proprio a quest'ultima sfida abbiamo risposto subito, mettendo a bilancio in questa legge 500 milioni, oltre ai fondi del Pnrr».

Il Rettore, Gian Luca Gregori, ha puntato l'attenzione su diversi temi tra cui quello dell'assenteismo durante le lezioni: «Una abitudine ormai accettata, a volte, anche dalle famiglie- ha detto Gregori- il fatto, cioè, che ci si possa laureare senza partecipare alla vita universitaria. Questo rappresenta un enorme danno ai processi di apprendimento e alle relazioni, determinanti per la crescita umana e professionale dell'individuo». Gianluca Ferri, ha parlato in nome del Consiglio Studentesco, richiamando i presenti all'attenzione sulle strutture residenziali per gli studenti ad Ancona, oltre al caro-affitti e a un sistema di trasporto ritenuto nn soddisfacente. «Ancona-ha detto- non si merita ancora appieno l'appellativo di "città universitaria"».

Proteste

Durante l'intervento della Bernini, una decina di studenti del Gulliver-Udu Ancona si sono alzati dalle poltrone mostrando dei cartelli con delle date: «Sono le date e le età in cui dei nostri collghi studenti hanno scelto di togliersi la vita, perché sotto pressione in un sistema che non è fatto a misura nostra- ha spiegato Veronica Schiavoni- Passiamo come una generazione fragile, ma non lo siamo. Siamo una generazione che ha il coraggio di portare sul tavolo quello di cui ha bisogno». Proteste, sempre da parte di una decina di studenti, anche fuori dal teatro.