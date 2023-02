Il prof anconetano in Angola: Maurizio Battino invitato dai reali di Spagna

Il professor Maurizio Battino ha illustrato le più recenti ricerche del gruppo che dirige nel consorzio UnivPM-UneAtlantico-UNIC- Funiber, oggi più che mai, strategie fondamentali per il miglioramento delle condizioni alimentari e nutrizionali in Angola e nell'Africa sub-sahariana in generale. Battino ha partecipato dal 6 all?8 febbraio 2023, in Luanda (Angola), su invito dei Sovrani di Spagna, alla presentazione dell'Universidade Internacional do Cuanza (UNIC) con cui l?Università Politecnica delle Marche collabora attraverso l'alleanza con la Fondazione Universitaria Iberoamericana (Funiber) e l'Università Europea del Atlantico (UneAtlantico).



Si tratta di un atto atteso da circa due anni, da quando il Presidente della Repubblica di Angola ha inaugurato UNIC, una Università nata nel segno dell'insegnamento plurilingue (spagnolo, portoghese, inglese) con un corpo docente internazionale e che ambisce ad essere un riferimento per l'èlite universitaria africana con lauree già attivate, tra le altre, in Ingegneria, Infermieristica, Amministrazione e Gestione d'Impresa e prossimamente in Nutrizione ed in Agraria.



"Un progetto dal grande valore scientifico, per la formazione dei giovani e per il contributo dato allo sviluppo economico e sociale dell'Angola ? afferma il Rettore Gian Luca Gregori ringraziando Maurizio Battino per il suo lavoro di ricerca nel consorzio universitario sulla nutrizione e sulla salute?. Durante l'incontro il re Felipe VI e la Regina Letizia hanno a lungo conversato su temi riguardanti la salute e la nutrizione con il professor Maurizio Battino che ha illustrato le più recenti ricerche del gruppo che dirige nel consorzio UnivPM-UneAtlantico-UNIC- Funiber; tali ricerche sono, oggi più che mai, strategie fondamentali per il miglioramento delle condizioni alimentari e nutrizionali in Angola e nell'Africa sub-sahariana in generale.



Maurizio Battino è professore ordinario di nutrizione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell?Università Politecnica delle Marche; è tra i ricercatori più influenti e citati dell'anno, secondo la Highly Cited Researchers 2022 di Clarivate Analytics, grazie a numerosi articoli pubblicati nelle riviste scientifiche di maggior impatto con pubblicazioni di grande rilevanza, nel campo della nutrizione e delle proprietà delle sostanze bioattive di origine vegetale con applicazioni nello studio dell?invecchiamento, delle malattie cardiovascolari, dell?obesità e del cancro, solo per citarne alcune. In particolare, hanno avuto grande eco, anche in tutti i media mondiali (Le Figaro, BBC, CNN, ecc.) i risultati degli studi sugli effetti ipocolesterolemizzanti di alcuni varietà di fragole prodotte nell?Azienda Agraria di UnivPM e gli effetti antitumorali e antiproliferativi del miele di Manuka e del miele di corbezzolo (il famoso ?miele amaro? sardo). Battino è autore di 417 pubblicazioni e coordina 4 Master di Nutrizione online in collaborazione con FUNIBER.