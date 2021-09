Università per adulti, riprendono le lezioni in presenza: come iscriversi

È tutto pronto per la ripresa delle attività della Libera Università per Adulti di Jesi. L’inizio delle lezioni, che torneranno a svolgersi in presenza nella sede storica di piazzale San Francesco nel pieno rispetto delle misure anti-Covid vigenti (Green Pass, mascherina, distanziamento), è infatti previsto per il prossimo 27 settembre mentre l'inaugurazione dell’a.a. 2021-2022 (il XXXIV della Luaj) avverrà domenica 17 ottobre alle ore 10,30 presso l'Aula Magna della Scuola Federico II (piazzale San Savino) con la prolusione "La vocazione interdisciplinare della scienza” tenuta da Paolo Mengucci, Ordinario di Fisica presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche.

«Siamo davvero felici di ricominciare – sottolinea il Presidente Luaj, Gabriele Fava -. Lo scorso anno abbiamo mantenuto vivo l’interesse dei nostri soci ricorrendo alla didattica online, che ci ha permesso, nella difficoltà del momento storico, di continuare a produrre stimoli culturali positivi con la qualità e l’efficienza che ci contraddistinguono. Ma poter riattivare quest’anno il contatto umano tra docente e studente significa per noi ricreare quel rapporto insostituibile di socialità e condivisione che rappresenta la nostra mission oltre che l’elemento più appagante della nostra attività. Auguro a tutti, studenti e insegnanti, un buon inizio».

La LUAJ è aperta a quanti, superato il 18° anno, intendano valorizzare la propria istruzione e le proprie competenze con la conoscenza delle più varie discipline, da quelle umanistiche a quelle scientifiche, dall’economia ai laboratori. Il corpo insegnante è formato da docenti di scuola e da professionisti che, al pari dei componenti del direttivo e dei tecnici, prestano la loro attività gratuitamente. I corsi spaziano tra materie di diverso interesse tra cui lingue straniere, fisica, astronomia, storia dell’arte. Per informazioni dettagliate e per procedere con le iscrizioni, contattare la Segreteria Luaj ai seguenti recapiti: tel. 0731/202300 – luaj@libero.it.