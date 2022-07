Il momento più atteso dagli studenti: tornano le lauree in piazza, l'evento raddoppia

ANCONA - È in programma la doppia cerimonia di consegna delle lauree in piazza, per le studentesse e gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, giovedì 28 e venerdì 29 luglio, nel cuore della città di Ancona in Piazza Roma. Un momento atteso anche dalla cittadinanza e che ha l’obiettivo di avvicinare l’Università al territorio. «Con le Lauree in Piazza la città partecipa, insieme alle laureate, ai laureati, alle famiglie e alla comunità accademica – afferma il Rettore Gian Luca Gregori – ad una cerimonia che segna il raggiungimento di un traguardo importante. L’augurio è di proseguire con entusiasmo, consapevoli delle capacità acquisite e guardando con fiducia al futuro».

I laureandi

Sono 255 le laureande ed i laureandi attesi in piazza nelle due cerimonie di Ancona: giovedì 28 luglio la cerimonia è riservata alle aree di Agraria, Medicina e Scienze, il giorno successivo a quelle di Economia e Ingegneria. Alle 17.00 è prevista la convocazione in piazza Roma, la Cerimonia avrà inizio alle ore 18:00 con il benvenuto del Rettore Gian Luca Gregori e i saluti istituzionali, a seguire la consegna delle Pergamene e Proclamazione dei laureati.

I numeri

L’Univpm è al secondo posto in Italia per tasso di occupazione pari al 96,2% a 5 anni dalla laurea secondo l’ultimo rapporto Almalaurea. Terza in Italia per la Terza Missione, nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-2019, realizzata dall’Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università e della Ricerca (ANVUR) per conto del Ministero della Ricerca (MUR), dietro soltanto ai Politecnici di Torino e di Milano. Nel 2022 l’Academic Ranking of World Universities ha confermato UNIVPM nella fascia 501-600 su 2.000 Università censite. Per il Times World University Rankings 2021, UNIVPM è nella fascia 601-800 sulle migliori 1224 Università al mondo. Per il QS World University Rankings 2021 UNIVPM è al 290° posto a livello mondiale per quanto concerne la ricerca, su oltre 5.500 Università.