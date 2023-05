La formazione incontra il lavoro: torna il Job Service Day all’Università

ANCONA - Focus sull’impatto delle tecnologie: quali opportunità, sfide e nuove competenze nei mutati contesti di lavoro. Martedì 16 maggio 2023 presso la Facoltà di Ingegneria nel Polo Monte Dago. Torna l’appuntamento dedicato all’incontro tra neolaureate, neolaureati e mondo del lavoro. Martedì 16 maggio 2023 si terrà il Job Service Day, organizzato all’Università Politecnica delle Marche, presso la Facoltà di Ingegneria nel Polo Monte Dago di Ancona, dalle 9:00 alle 17:00. Una giornata dedicata principalmente ai colloqui one-to-one con oltre 100 aziende, appartenenti ai diversi settori, iscritte a questa edizione.



“Il Job Service Day è un appuntamento che fa parte di un progetto che l’Ateneo svolge tutto l’anno – afferma il Rettore Gian Luca Gregori – per offrire una serie di servizi alla componente studentesca e anche alle nostre laureate e ai nostri laureati. La riflessione su cui oggi si sta lavorando non riguarda più unicamente le competenze ma si concentra su come soddisfare le aspettative, nelle diverse accezioni personali e professionali, che devono essere coniugate adeguatamente. Questo approccio implica uno sforzo sistematico per andare oltre alla semplice facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dobbiamo accompagnare i nostri giovani e le nostre giovani a riconoscere e gestire le proprie aspettative e favorire l’incontro di bisogni e prospettive diverse di chi cerca e offre lavoro”.



L’evento, come di consueto, è preceduto da una serie di seminari di orientamento al lavoro (LinkedIn per il personal branding, guida al colloquio di lavoro, opportunità e bandi per la ricerca di lavoro, il ruolo dei centri per l’impiego), fruibili dalla componente studentesca, dalle laureate e laureati Univpm, alcuni in presenza presso il Contamination Lab, altri online. Mentre martedì saranno organizzati incontri individuali di revisione e raccolta dei Curriculum Vitae.



Durante la mattina si terrà la cerimonia di, al Faculty Club (8° piano della Facoltà di Ingegneria), alla presenza di enti, imprese e famiglie sostenitori dell’iniziativa. Alle 12:00 è invece in programma la tavola rotonda con imprese del territorio, moderata dal Rettore Prof. Gian Luca Gregori dal titoloal Faculty Club