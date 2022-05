Novanta imprese incontrano i neolaureati, torna il ''Job service day''

ANCONA - Oltre 90 imprese presenti al Job Service Day mercoledì 25 maggio 2022 all'Univpm. Torna in presenza l’appuntamento dedicato all’incontro tra neolaureate, neolaureati e mondo del lavoro. Mercoledì 25 maggio 2022 si terrà il Job Service Day, organizzato all’Università Politecnica delle Marche, presso la Facoltà di Ingegneria nel Polo Monte Dago di Ancona, dalle 9:00 alle 18:00.



Le studentesse e gli studenti hanno già prenotato, attraverso la piattaforma dedicata, i colloqui individuali che si terranno per tutta la giornata e avranno anche la possibilità di ricevere consigli utili e fare il check del proprio curriculum vitae con gli esperti di Confindustria Ancona. Negli stand per incontrare i talenti di Univpm ci saranno oltre 90 imprese, tra le quali si evidenziano realtà di rilevanza nazionale e internazionale. Saranno presenti anche Europe Direct Regione Marche e i Centri per l’Impiego. Alle ore 12:00 è in programma una tavola rotonda dal titolo “Giovani risorse: talenti e nuove sfide” dove sarà affrontato il tema della valorizzazione delle competenze dei giovani grazie ai quali si sviluppano conoscenze, innovazione ed entusiasmo, una spinta per le imprese che affrontano contesti sempre più dinamici e complessi. All’incontro, dopo i saluti del rettore Gian Luca Gregori e la presentazione di una indagine sul tema da parte del professor Valerio Temperini, interverranno i referenti aziendali di CHRO Gruppo Namirial spa, Electrolux, Fileni, Magazzini Gabrielli, SAIPEM, Salumificio Ciriaci SRL, Tod's, Luxottica, Clabo. Nei giorni precedenti al Job Service Day si sono tenuti i seminari di orientamento al lavoro, gli incontri con i career coaching e le presentazioni aziendali, si tratta di appuntamenti importanti per conoscere quali sono le figure e le competenze più ricercate dalle aziende e definire i propri obiettivi professionali.