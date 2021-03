Università Politecnica, Vent’anni di Ingegneria Edile: meeting online aperto agli studenti

Progetto, innovazione, costruzione e valorizzazione sono i temi che si intrecciano nella laurea di Ingegneria Edile che l’Universita? Politecnica delle Marche ha attivato nel 1999-2000 per rispondere alle grandi sfide dell’innovazione tecnologica e del recupero del patrimonio. «L’approccio multidisciplinare e? alla base della formazione di professionisti versatili e competenti, figure molto apprezzate nel pubblico e nel privato, in Italia e all’estero, con il 100% di occupati entro sei mesi dalla laurea» scrive l’università in una nota stampa.

La conferenza online si terrà il 10 marzo a partire dalle 16 ed è stata organizzata per festeggiare l’evento dal titolo: “Progetto, Innovazione e Valorizzazione” avra? tre ospiti di rilievo nei rispettivi ambiti disciplinari: l'architetto Paolo Desideri, fondatore dello studio ABDR di Roma, professore ordinario di Progettazione Architettonica a Roma Tre, figura chiave nel panorama architettonico contemporaneo; l’ingegner Fabrizio di Paola, Amministratore Delegato Metro C SpA, gia? direttore Sviluppo Italia presso Astaldi, figura di spicco dell’ingegneria e della costruzione in Italia; il fisico e divulgatore scientifico Paco Lanciano, noto personaggio televisivo, esperto di comunicazione e valorizzazione con tecnologie interattive. Il progetto infrastrutturale per la fermata della metro C di via dell’Amba Aradam a Roma, insieme ad altre esperienze di progetto, recupero e comunicazione che verranno mostrate nella conferenza, fornira? l’occasione per raccontare in maniera avvincente i temi dell’architettura, dell’ingegneria, della valorizzazione del patrimonio che si legano in maniera diretta alle tre anime del corso di laurea. «La formazione di una figura capace di tale sintesi sinergica nel progetto di trasformazione e recupero del patrimonio sara? oggetto della discussione nella tavola rotonda- prosegue la nota- in cui saranno coinvolti i docenti del Corso, ripercorrendo anche le fasi salienti di questi venti anni, focalizzando sfide e le potenzialita? dell’Ingegnere Edile Architetto».

Interverranno il Rettore Gian Luca Gregori, il Preside della Facoltà di Ingegneria Maurizio Bevilacqua e il Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura Gianluigi Mondaini. La conferenza e? pubblica e aperta agli studenti del corso di laurea e ai professionisti di settore ed e? rivolta in particolare anche agli alunni delle scuole superiori che rappresentano il futuro a cui guarda EA20.

Il link per la diretta Facebook: https://www.facebook.com/EAunivpm