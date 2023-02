Consiglio studentesco, prima seduta all'Università: gli obiettivi della lista Gulliver

ANCONA - Ieri si è tenuta la prima seduta del Consiglio Studentesco dell’Università Politecnica delle Marche per il biennio 2022/2024, alla quale hanno preso parte i rappresentanti eletti in seguito alle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi dell’Università del 29, 30 novembre e 1° dicembre dello scorso anno. Durante questa prima seduta, è stato eletto a larga maggioranza Gianluca Ferri della Lista Gulliver - Sinistra Universitaria, come Presidente dell'Organo, come successore di Alessia Polisini. La Lista Gulliver ha eletto, inoltre, 3 rappresentanti degli studenti su 3 in Senato Accademico e 2 rappresentanti su 2 in Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Presidente del Consiglio Studentesco, Gianluca Ferri, ringrazia la componente studentesca ed il Consiglio Studentesco per la fiducia accordatagli e ci tiene a sottolineare gli obiettivi della Lista Gulliver per il prossimo mandato di rappresentanza: “Non posso non ringraziare tutti gli studenti e tutte le studentesse che hanno riposto la propria fiducia in me e nella nostra lista, espressa durante le ultime elezioni studentesche. Con 3360 voti, pari al 68,2%, il Gulliver risulta ancora una volta la prima lista di rappresentanza nel nostro Ateneo con larga maggioranza. Grazie alla fiducia e al sostegno della componente studentesca dell’UNIVPM, il Gulliver potrà portare avanti le battaglie sostenute finora, per continuare a difendere e ampliare i diritti della componente studentesca. Il diritto allo studio resta uno dei punti cardine per cui ci batteremo, continuando a lottare affinché la componente studentesca priva di mezzi abbia accesso a servizi sufficienti e di qualità. Anche la didattica, l’impiego degli spazi di Ateneo ed il miglioramento degli stessi, saranno temi centrali su cui lavoreremo durante questo mandato. Un’altra prerogativa è rivolta a rendere le città in cui è presente il nostro Ateneo realmente universitarie, cosicché la componente studentesca sia realmente riconosciuta come parte fondamentale per lo sviluppo socio-economico cittadino e regionale. L'importanza della rappresentanza studentesca si è resa maggiormente evidente in periodi di difficoltà, come quello della Pandemia da Covid-19, l’alluvione dello scorso settembre ed il terremoto di novembre, durante il quale il lavoro dei rappresentanti è risultato fondamentale affinché le esigenze della componente studentesca arrivassero realmente agli Organi di Ateneo. Colgo l’occasione per rinnovare la volontà di instaurare un clima di collaborazione e coinvolgimento tra tutte le liste elette, in quanto l’ascolto ed il confronto sono fondamentali per portare avanti le proposte e trovare soluzioni ai vari problemi con cui la componente studentesca si interfaccia durante il proprio percorso universitario. Come Lista di rappresentanza continueremo a batterci per aumentare la No Tax Area, per migliorare la qualità della didattica e dei servizi offerti e per rendere l'Università davvero libera, inclusiva e accessibile per tutta la componente studentesca.”