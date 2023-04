Giornata in ricordo del prof, omaggio a Menditto: ha formato generazioni di ingegneri

ANCONA - Giovedì 20 aprile alle ore 9.00 presso l’aula Azzurra “Mario Giordano” dell’Università Politecnica delle Marche (Polo Monte Dago) si terrà un incontro dal titolo “In ricordo del Professor Giovanni Menditto”, maestro e punto di riferimento per intere generazioni di ingegneri che si sono formati presso l’Università Politecnica delle Marche. Sarà una mattinata dedicata alla memoria del docente, uno dei primi professori ordinari della Facoltà di Ingegneria, ripercorrendo la vita professionale, dal primo lavoro, fino ai ricordi personali di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.



Il programma dell’evento, organizzato dall'UNIVPM, prevede dopo i saluti istituzionali la relazione di Roberto Capozucca su “Il rinforzo strutturale nel cemento armato e nelle murature” successivamente Gabriella Menditto presenterà il primo lavoro del Professore. Modera l’incontro il professor Stefano Lenci.



Giovanni Menditto ha iniziato la sua professione alla scuola napoletana, dove si era laureato, per poi continuarla, come assistente di ruolo presso il Politecnico di Milano. Si è poi trasferito ad Ancona, dove è statopresso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, fino al compimento della sua carriera. Oltre alla cattedra nell’Ateneo marchigiano, di cui è stato una vera e propria colonna portante, ha tenuto insegnamenti presso la scuola di perfezionamento in C.A. del Politecnico di Milano, presso la sede staccata di Brescia del Politecnico di Milano, la facoltà di Architettura dell’Università di Chieti (sede di Pescara) e di Camerino (sede di Ascoli Piceno). Nell’anno 1967-68 è stato visiting presso l’Università di Illinois (Urbana, USA). Ha firmato oltre 150 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e numerosi testi didattici, tra cui uno che ebbe particolare diffusione e successo sulla “Statica delle Strutture Prefabbricate”.