Tre docenti dell’Università Politecnica delle Marche tra i ricercatori più citati al mondo

Cresce il numero dei docenti dell'Università Politecnica delle Marche inseriti tra gli “Highly Cited Researchers 2023”, la classifica di Clarivate Analytics che raccoglie i ricercatori più citati al mondo. La lista comprende i ricercatori che nell’ultimo decennio hanno pubblicato articoli che hanno poi ricevuto un eccezionale numero di citazioni. Si tratta di Maurizio Battino, Francesco Regoli e Francesca Giampieri.

La classifica

La classifica si basa su dati raccolti dagli analisti dell'Institute for Scientific Information (ISI) che hanno riconosciuto 7.125 ricercatori altamente citati nel 2023, provenienti da oltre 1.300 istituzioni in 67 nazioni e regioni, rappresentando 1 ricercatore su 1.000 a livello globale. Questo piccolo numero di ricercatori ha contribuito in modo smisurato ad estendere le frontiere della conoscenza e fare in modo che la società possa avvalersi di innovazioni in grado di rendere il mondo più sano, più sostenibile e più sicuro. Il processo di valutazione e selezione si basa sui dati dell'indice delle citazioni Web of Science, insieme all'analisi eseguita da esperti bibliometrici e data scientist presso l'ISI di Clarivate che da quest’anno hanno introdotto nuovi filtri e valutazioni avanzate per rispondere alle minacce all’integrità della ricerca. L'elenco 2023 presenta 3.793 riconoscimenti per ricercatori altamente citati in 20 campi di ricerca, ed altri 3.332 riconoscimenti per prestazioni eccezionali in più campi (cross-field).



Il Rettore Prof. Gian Luca Gregori, congratulandosi per il prestigioso risultato, ricorda: “l’Ateneo è costantemente al lavoro per rafforzare il suo ruolo di Research University e per migliorare l'integrazione della ricerca, attraverso lo sviluppo di centri di ricerca interdipartimentali e collaborazioni tra ricercatori appartenenti ad aree diverse. Al contempo, grazie alla ricerca, continuiamo ad incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile per il territorio”.



Maurizio Battino, da 9 anni presente nella prestigiosa lista, è Professore Ordinario di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate nella Facoltà di Medicina. Autore di 453 pubblicazioni peer-reviewed ed Editore di importanti riviste internazionali. È uno dei maggiori esperti sulle proprietà dei composti bioattivi di origine vegetale e dei loro effetti sull’insorgenza e sviluppo delle malattie non trasmissibili (patologie cardiovascolari, diabete, obesità, cancro). Coordina 4 Master di Nutrizione online in collaborazione con FUNIBER.



Francesco Regoli è Direttore del Dipartimento di Scienze delle Vita e dell’Ambiente, Professore Ordinario di Biologia Applicata, Rappresentante Italiano per la Mission europea “Restore our Ocean and Waters”, è autore di oltre 270 pubblicazioni peer-reviewed su riviste internazionali. È uno dei principali esperti di contaminazione e tossicologia ambientale, tra i primi ad essersi occupato di inquinanti emergenti e del loro impatto sulla salute degli organismi e dell’ambiente.



Francesca Giampieri, da 5 anni presente nella prestigiosa lista e da quest’anno ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche, è autrice di 230 pubblicazioni peer-reviewed su riviste internazionali. Le sue ricerche sono mirate a valutare il ruolo esercitato dai composti bioattivi presenti in diverse matrici alimentari sulla salute umana, e in particolare sui meccanismi biologici correlati allo stress ossidativo e all'infiammazione.