Cyberchallenge: il percorso formativo per i cyberdefender del domani

L’Università Politecnica delle Marche anche quest’anno ha aderito alla CyberChallenge.IT 2020, il percorso di addestramento e selezione del team nazionale di cyberdefender, giunto alla sua quinta edizione. Cyberchallenge è un progetto rivolto agli studenti tra i 16 e i 23 anni ed e? il primo programma italiano di addestramento alla cybersecurity per giovani delle Università e delle scuole superiori.All’Università Politecnica delle Marche sono 26 i partecipanti che stanno seguendo il percorso formativo: 18 provengono dall’Ateneo e 8 da istituti superiori.

«Ethical hacking e cybersecurity sono aspetti che oggi toccano molti ambiti, dalla pubblica amministrazione alle telecomunicazioni, dal settore sanitario a quello bancario-afferma il Rettore Gian Luca Gregori. Sono competenze richieste dalle aziende e con questo percorso offriamo, alle studentesse e agli studenti, strumenti di carattere multidisciplinare, grazie anche ad un gruppo di docenti e ricercatori molto attivi nell’area della cybersecurity nel nostro Ateneo». A seguire il percorso formativo all'Univpm il professor Luca Spalazzi: «Quello che serve per partecipare sono grande passione, impegno e curiosità nelle discipline scientifico-tecnologiche e capacità logiche, di problem solving, di comunicazione e, soprattutto, tanta voglia di imparare».

La formazione delle squadre si sta svolgendo e terminerà il 3 e 4 giugno con la gara locale, come nelle precedenti edizioni, la Cyberchallenge culminerà nel campionato italiano Capture The Flag in cybersecurity, che si terrà dal 7 al 9 luglio 2021 e vedrà le squadre delle sedi locali fronteggiarsi allo scopo di accedere alla graduatoria finale che permetterà di formare la Squadra Nazionale di Cyberdefender, la quale parteciperà alla European Cyber Security Challenge.