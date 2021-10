UniUrbino, il corso serale d'inglese apre a iscritti esterni

Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Urbino si apre ai cittadini e agli esterni offrendo la possibilità di partecipare a un corso serale di inglese della durata di 40 ore per iscritti esterni

Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Urbino si apre ai cittadini e agli esterni offrendo la possibilità di partecipare a un corso serale di inglese della durata di 40 ore per iscritti esterni, che si svolgerà esclusivamente online tramite lezioni interattive e dal vivo, pensato per chi abbia voglia di rinfrescare l’inglese già studiato in precedenza. Il corso, paper-free, ovvero senza la necessità di dotarsi di libri di testo cartacei, sarà tenuto dalla dottoressa Nadia Victoria Stevenson e ha l’obiettivo di accompagnare i corsisti con l’inizio di un percorso da un livello A2 del CEFR (quasi principianti) verso il livello B1.

A lezione con le attività di compiti e con l’ausilio dei materiali adottati, si lavorerà attivamente come gruppo su diversi argomenti tramite esercitazioni di: uso della lingua, lessico, lettura, scrittura, ascolto e conversazione. Il corso è quindi indicato per chi ha già una padronanza di lingua inglese a livello A2 (CEFR). Il corso, che si attiverà con un minimo di 6 iscritti, si svolgerà dalle ore 20.00 alle ore 22.00 a partire da lunedì 11 ottobre nei giorni di lunedì e mercoledì, al costo di 240 euro, con agevolazioni per il personale dell’Università di Urbino.