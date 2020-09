Lezioni in presenza all'università: tutte le regole da rispettare in aule, esami e laboratori

Ripartono in presenza le attività didattiche, gli esami di profitto, le lauree e le sedute per il conferimento del titolo per i corsi post lauream dell’Università Politecnica delle Marche, salvo nuove e differenti indicazioni delle autorità competenti. Lo stesso ateneo comunica che dalla sessione autunnale e fino al 31 gennaio 2021 verranno svolte regolarmente le attività didattiche secondo il calendario disposto dalle cinque Aree Culturali: Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. L'UNIVPM raccomanda l’utilizzo dell’App "Immuni" a tutti coloro che intendono accedere agli spazi universitari, per contribuire alla tutela della salute di tutti.

Lezioni

Riprendono le attività didattiche in presenza, che saranno fruibili contemporaneamente anche a distanza tramite piattaforma Teams. Per seguire le attività didattiche in presenza dovrete prenotare il posto tramite l'APP MyUnivpmAgenda (per Android e IOs) o al portale https://aule.univpm.it/AgendaWeb/ dove è possibile consultare anche l'orario delle lezioni.

Per garantire la sicurezza nelle aule universitarie, è previsto:

l’uso corretto delle mascherine per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche, da parte sia dei docenti che degli studenti;

igienizzarsi spesso le mani utilizzando gli appositi dispenser ed evitare di toccarsi il viso e la mascherina;

prevenire qualsiasi forma di assembramento, in particolare nelle fasi di accesso/cambio aula, mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro.

Si ricorda che, così come deciso dal Senato Accademico, il 21 settembre le attività didattiche, compresi gli esami, saranno sospese a seguito delle elezioni regionali.

Esami

Sono ripresi gli esami in presenza consentendo il mantenimento della modalità a distanza in caso di comprovata impossibilità a partecipare, anche per motivi di salute. In quest’ultimo caso, lo studente deve avvertire anticipatamente il docente titolare dell’insegnamento per gli adempimenti conseguenti e per conoscenza il preside o il direttore della rispettiva area culturale. La prenotazione dell’esame avviene con le stesse modalità già in vigore (sistema ESSE3) e prevede la necessità di compilare preventivamente, direttamente all’interno del sistema di prenotazione, apposita autodichiarazione che responsabilizza lo studente sul proprio stato di salute e sul rispetto degli obblighi per l’accesso e la permanenza all’interno degli spazi universitari (Allegato A.5).

Le prove scritte dei corsi di Lingua somministrate dallo CSAL, viste le modalità di svolgimento delle stesse, continuano ad essere erogate a distanza.

Lauree

Riprendono le lauree e il conferimento dei titoli post lauream in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Ateneo in relazione all’emergenza sanitaria per il COVID-19. Ogni area culturale stabilisce le modalità specifiche e numero massimo di partecipanti alle cerimonie.

Tutorato e collaborazioni

Riprende l’attività di tutorato in presenza con possibilità di prorogare gli attuali contratti di tutoraggio previa accettazione dei tutor. In casi particolari, sarà consentito il tutoraggio a distanza. Vengono riattivati i contratti di collaborazioni studentesche (150 ore) con gli studenti, che in tale ruolo hanno le medesime tutele in materia di sicurezza riservate ai dipendenti.



Biblioteche e aule informatiche

L’accesso ai servizi forniti delle biblioteche e delle mediateche dei Centri di Servizio CAD e CSAL è consentito previa prenotazione tramite apposito portale web dedicato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mobilità Internazionale

È consentita la mobilità incoming ai fini di studio. Potranno essere ammessi gli studenti incoming che seguiranno le attività didattiche previste dai singoli corsi di studio secondo le regole e modalità definite per gli studenti standard regolarmente iscritti presso l’Università Politecnica delle Marche.

È consentita la mobilità outgoing ai fini di studio e tirocinio, qualora si realizzino le seguenti condizioni: