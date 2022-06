Terzo congresso degli specializzandi, l'appuntamento alle Muse

Si terrà ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse, sabato 25 giugno 2022 il Terzo Congresso degli Specializzandi della Clinica Ortopedica dell’Università Politecnica della Marche. A presiedere il Congresso Antonio Gigante, Direttore della Clinica Ortopedica dell’Adulto e Pediatrica Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e della Scuola di Specializzazione in Ortopedia dell’Univpm. Dopo i saluti di benvenuto la giornata vedrà diverse sessioni di lavoro, su vari argomenti, dalle scienze di base all’ortopedia pediatrica, dalle patologie legate al rachide e all’anca a quelle del ginocchio.

Presenteranno i loro lavori circa 50 specializzandi. Tra i relatori ad invito i professori Antonio Andreacchio, Cesare Faldini, Christian Fink, Giulio Maccauro, Rocco Papalia e Claudio Zorzi, noti esperti internazionali in vari settori dell’Ortopedia e tutti interlocutori scientifici della Clinica Ortopedica di Ancona. Concluderà i lavori la consegna del premio alla migliore presentazione degli specializzandi. Il Rettore Gian Luca Gregori: «l’obiettivo è quello di trasferire sul territorio l’eccellenza della Clinica di Ortopedia dell’Adulto e Pediatrica di Ancona creando una rete diffusa, continuando nel processo di miglioramento delle prestazioni cliniche e assistenziali legate fortemente all’attività di ricerca. La Clinica, grazie a questa convergenza di obiettivi, è sempre di più un punto di riferimento sul panorama nazionale».



La Clinica di Ortopedia dell’Adulto e Pediatrica è una eccellenza della sanità marchigiana, specialmente in alcune attività clinico-chirurgiche come la traumatologia dell’adulto e pediatrica, la chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio, la chirurgia artroscopica e mininvasiva della spalla e del ginocchio, la traumatologia dello sport, la chirurgia vertebrale, la correzione delle gravi deformità del rachide e l’allungamento degli arti, il trattamento delle infezioni e dei tumori ossei, le nuove biotecnologie applicate all’Ortopedia (fattori di crescita e cellule staminali), con il fondamentale apporto del personale di area infermieristica e della sala operatoria delle due sedi di Torrette e del Salesi e il supporto della Direzione Generale e Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.



La Clinica di Ortopedia è anche sede della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia che si sviluppa con una articolata rete formativa in cui i 50 specializzandi si preparano in cinque anni a diventare degli specialisti competenti e aggiornati. Questi medici, oltre che nella sede della Scuola ad Ancona, sono coinvolti in tutte le altre unità di Ortopedia e Traumatologia della regione e in numerose collaborazioni esterne con strutture sanitarie pubbliche e private nazionali (Centro di Diagnosi Prenatale di Loreto, Istituto Bignamini – Fondazione Don Gnocchi, Lega del Filo d’Oro, Policlinico Agostino Gemelli, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù) e internazionali (Saint Étienne, Innsbruck, Zuyderland, Oxford). Oltre l’assistenza e l’insegnamento, l’attività scientifica costituisce il terzo pilastro dell’attività della Clinica Ortopedica, dove cura, didattica e ricerca sono vissute come un unicum inscindibile volto al miglioramento della cura della persona e al progresso scientifico e culturale.