Come entrare in Marina Militare, open day all'Accademia Navale

Sabato 21 e 28 gennaio dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30, l’Accademia Navale di Livorno aprirà i suoi cancelli ai giovani interessati ad intraprendere la carriera di ufficiale in Marina Militare e che vorranno conoscere più da vicino l’Istituto, l’offerta formativa e la vita dell’allievo.Gli open day si svolgeranno “in presenza” dalle 09.00 alle 12.00 con accesso dal cancello San Jacopo in viale Italia 72 a Livorno ed “in remoto” dalle 14.00 alle 18.30 attraverso la piattaforma “Cisco Webex”. Nel corso degli incontri, i visitatori avranno la possibilità di vedere i luoghi più significativi dell’Istituto e potranno interagire con gli ufficiali e gli allievi dell’Accademia Navale, i quali illustreranno le modalità di svolgimento del concorso, dettagli sulla vita dell’allievo ed i diversi iter formativi offerti.

I link per l’accesso alle stanze virtuali sono pubblicati sul sito web della Marina Militare e saranno rilanciati sui canali social. Per l'anno 2023 i posti a concorso per intraprendere la carriera di ufficiale della Marina Militare sono 133, suddivisi nei vari corpi (Stato Maggiore, Genio della Marina, Commissariato Militare Marittimo, Capitanerie di Porto e Sanitario). Il bando rimarrà aperto fino al 11 febbraio 2023.