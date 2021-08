Università, bonus per l'acquisto di strumenti informatici: come richiederli

L’Università Politecnica delle Marche attiva anche per l’anno accademico 2021-2022 il Bando per l’acquisto di strumentazione informatica

L’Università Politecnica delle Marche attiva anche per l’anno accademico 2021-2022 il Bando per l’acquisto di strumentazione informatica, che prevede un contributo economico a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli immatricolati, volto a favorire l’accesso alle attività didattiche dell’Ateneo anche da remoto.

Se sei una matricola regolarmente iscritta per l’a.a. 2021/2022 al primo anno di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale o a ciclo unico, con un ISEE per il diritto allo studio universitario non superiore a €20.000,00 puoi partecipare al Bando per richiedere uno dei seguenti contributi:

€ 350,00 per acquisto di PC e notebook;

€ 200,00 per acquisto di tablet;

€ 100,00 per acquisto di smartphone e periferiche di input/output.

Gli interessati, una volta perfezionata l’immatricolazione all’Ateneo, possono richiedere il contributo presentando apposita domanda, esclusivamente online e allegando i titoli di spesa (fattura/ricevuta fiscale) entro e non oltre le ore 23:59 del 5 novembre 2021, secondo le modalità seguenti:

. Effettuare l’accesso alla propria AREA RISERVATA al seguente link: https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do;

Nel menù in alto a destra selezionare la voce “Iniziative”, e nuovamente “Iniziative”;

Poi cliccare sulla lente d’ingrandimento corrispondente al “Bando Richiesta Benefit” sotto la scritta “Azioni” per inserire la domanda e i relativi allegati.

Entro la medesima scadenza gli studenti devono essere in possesso di un ISEE, per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, non superiore a € 20.000,00. Per gli studenti italiani o stranieri con redditi all’estero è necessario il possesso dell’ISEE parificato non superiore a € 20.000,00, che deve essere allegato, entro il 5 novembre 2021, nella sezione di Esse3 Web -Carriera - Allegati Carriera - Tipologia di Allegato: Riduzioni/Esoneri. Le domande devono essere presentate entro il 05/11/2021.