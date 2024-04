UNIVPM, inaugurazione del Corso di Perfezionamento in Cybersecurity, Cyber Risk and Data Protection

Al via la terza edizione del Corso di Perfezionamento in Cybersecurity, Cyber Risk and Data Protection, che quest'anno ha raggiunto la quota record di ben 47 candidati e che sarà inaugurata con una cerimonia in programma il 12 aprile alle ore 11:00 presso l'aula 160/2 della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. La cerimonia ospiterà la lectio magistralis di Roberto Baldoni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), già Professore Ordinario presso Sapienza Università di Roma, vicedirettore del DIS e direttore generale dell’ACN.



“Sarà un’occasione importante – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – per discutere con Roberto Baldoni, e quanti prenderanno parte al corso, del tema della sovranità digitale e dell'impatto che questa avrà sulla sicurezza del nostro Paese e dell'Europa”. Il corso forma professionisti su Cybersecurity e Data Protection, a supporto dell'applicazione del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR); è stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e, a seguito della presentazione della richiesta, saranno rilasciati 20 crediti formativi agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri.



Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16:30, si terrà un incontro alla Loggia dei Mercanti di Ancona, per il Punto Impresa Digitale, sul tema della sovranità digitale, durante il quale Roberto Baldoni presenterà anche il suo recente libro “Charting Digital Sovereignty: a Survival Playbook”. Roberto Baldoni è stato il primo direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) dal 2021 al 2023. In precedenza, è stato per quattro anni vicedirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Con oltre due decenni di attività come professore ordinario di informatica alla Sapienza Università di Roma, ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il panorama italiano della cybersecurity. Tra i suoi contributi principali figurano la progettazione della nuova architettura italiana di cybersecurity, la legge sul “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” e la Strategia italiana di cybersecurity per il periodo 2022-2026.