Un servizio in aiuto degli studenti: inaugurate due aule studio nel Centro giovanile di Torrette

Verranno inaugurate ufficialmente nei prossimi giorni 2 aule studio al secondo piano del Centro comunale giovanile di Torrette. Già fruibili, ma adibite ad altro, i due spazi sono stati negli ultimi tempi risistemati, riorganizzati e implementati con altrettante postazioni informatiche, tali da consentire agli studenti l'utilizzo della rete internet e di potersi applicare nello studio in uno spazio dedicato e debitamente attrezzato.

Aperte a tutti gli studenti, si prestano ad ospitare particolarmente gli iscritti alla Facoltà universitaria di Medicina, distante solo poche centinaia di metri. "Al momento- puntualizza l'assessore all'Università e alle Politiche giovanili, Marco Battino- saranno a disposizione degli studenti nell'orario di apertura della biblioteca del Centro, ma stiamo lavorando affinché prima dell'inizio del nuovo anno accademico possano essere fruibili anche in orario notturno. Insieme all'Ufficio Patrimonio, inoltre, stiamo valutando di aprire altre aule studio in altri quartieri in collaborazione con l' Università Politecnica delle Marche".