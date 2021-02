Nuovo anno accademico, open day: l’Università Politecnica presenta tre nuovi corsi 

La scelta del percorso di studi è una tappa importante per le giovani studentesse e i giovani studenti degli istituti superiori. L’Università Politecnica delle Marche propone dal 3 al 18 febbraio “Progetta un nuovo futuro”, le giornate di orientamento on line dedicate alla presentazione dei corsi di laurea triennale e a ciclo unico dell’a.a. 2021/2022. Tanti gli iscritti provenienti da diverse regioni, dalle Marche ma anche Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia. “Progetta un nuovo Futuro” inizierà il 3 febbraio con la presentazione generale dell’offerta formativa, a partire dalle ore 9.00, e proseguirà fino al 18 febbraio nelle stanze virtuali dedicate a ciascun corso, in cui le studentesse, gli studenti e le loro famiglie, se lo vorranno, potranno dialogare con docenti e tutor per chiarire dubbi, ma anche per soddisfare alcune curiosità sul percorso che li appassiona di più.

I nuovi corsi

L’offerta formativa relativa all’Anno Accademico 2021/2022 è potenziata con nuovi corsi, di cui due triennali, Sistemi Agricoli Innovativi ad Ascoli Piceno e Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva a Macerata e un corso magistrale, Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie a Pesaro; mentre i corsi di Logopedia e Fisioterapia raddoppieranno: oltre ad Ancona, si terranno rispettivamente anche a Fermo e ad Ascoli Piceno. Tutti i corsi sono in attesa di autorizzazione ministeriale. Mercoledì 3 febbraio, il Rettore, Gian Luca Gregori e i delegati per la Ricerca presenteranno l’Università Politecnica delle Marche insieme ai docenti delle cinque aree culturali: Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina, Scienze. «L’Università, anche se virtualmente, accoglierà studentesse e studenti che con entusiasmo, passione e determinazione, stanno per scegliendo il loro futuro, afferma il Rettore Gian Luca Gregori. È fondamentale dare valore alle competenze - prosegue il Rettore - perché l’idea di futuro di ognuno possa contribuire al benessere di tutti». I webinar tenuti da docenti e dal personale degli uffici di riferimento permetteranno chiarire dubbi e curiosità e approfondire le informazioni sulle modalità di accesso ai corsi di studio a numero programmato, di conoscere i programmi di mobilità internazionale e le agevolazioni offerte alle future matricole. Per iscriversi e avere maggiori informazioni www.orienta.univpm.it.